После рейдерской атаки частично восстановлена работа "Росток-Холдинг" и сбор урожая

Через три недели после заявлений агрокомпании "Росток-Холдинг" о блокировке работы всех предприятий группы в результате атаки рейдеров аграрии смогли вернуться к работе и возобновить сбор урожая.

В то же время работа предприятий пока восстановлена не в полном объеме. В "Росток-Холдинг" верят, что рейдерская атака будет остановлена, и надеются на справедливое решение суда. Об этом говорится в пресс-релизе агрокомпании.

На предприятиях "Росток-Холдинг" работает около двух тысяч сотрудников, вместе с семьями это 10 тысяч людей, для которых работа в агрокомпании – основной источник доходов. Все они с тревогой наблюдали за развитием ситуации, когда 8 октября работа всех предприятий, а главное – сбор урожая – была заблокирована. На тот момент на полях оставались неубранными почти 17 тысяч га кукурузы, 4 тыс. га сои, 1 тыс. га подсолнечника.

В связи со сложившимися обстоятельствами сотрудники "Росток-Холдинг" обратились к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой разобраться в ситуации и остановить рейдеров.

"Дайте аграриям собрать урожай и наполнить бюджет страны", – заявили в "Росток-Холдинг".

По состоянию на сегодняшний день работы на полях агрохолдинга восстановлены. Предприятия группы продолжили сбор поздних культур. Сейчас на полях в Сумской и Черниговской областях остались неубранными 15 тыс. га кукурузы. Аграрии делают все возможное, чтобы собрать урожай в сжатые сроки, поскольку погода с каждым днем ухудшается.

"Потерь, к сожалению, избежать не удалось – потеряли часть урожая сои и подсолнечника. Потеряли время и на сбор кукурузы, как результат – получаем урожайность ниже запланированной. Однако теперь работники группы день и ночь работают, чтобы собрать выращенное", – комментировал ситуацию генеральный директор группы "Росток-Холдинг" Валерий Ласьков.

"Состояние на элеваторах довольно непростое. Все три комплекса группы – Глуховский, Новгород-Северский и Ичнянский – заполнены полностью. На недвижимое имущество наложен арест", – заявил Валерий Ласьков.

До сих пор заблокирована отгрузка зерна с элеваторов. Частично проблему удалось решить благодаря тому, что в конце прошлой недели было получено разрешение на хранение зерна в полиэтиленовых рукавах.

Несмотря на сложности, "Росток-Холдинг" старается выполнять свои обязательства и надеется возобновить деятельность в полном объеме после решения дел в судебной плоскости. Юристы и адвокаты компании надеются, что в ближайшее время удастся получить оперативное и справедливое решение суда.

Справка

"Росток-Холдинг" – вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторные комплексы и ряд торговых компаний