После серьезной травмы спины Слава из "Неангелов" вернулась к танцам

Певица Слава Каминская, которая является участницей группы "Неангелы", вернулась к танцам. После нескольких недель лечения медики разрешили звезде вернуться на паркет и делать физические упражнения.

После неудачного падения на репетиции шоу "Танцы со звездами 2018" поклонники Славы Каминской не на шутку испугались за ее здоровье. В течение нескольких недель звезда лечилась и рассказывала в своем блоге, как проходят медицинские процедуры. Теперь же артистка призналась, что наконец медики разрешили ей вернуться на паркет.

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"Мечты должны сбываться. Сегодня я впервые после реабилитации достала с полки танцевальные туфли, набрала партнера и мы пришли в зал, с которого все начиналось... Как же я скучала! Игорь Кузьменко, придется догнать все, что мы пропустили. Но начнем, пожалуй, с читы-Дриты", – с юмором написала Слава Каминская.

Отметим, что в середине октября певица похвасталась снимком со спортивного зала. Тогда Слава Каминская добавила, что еще не может выполнять немало упражнений, однако постепенно возвращается к привычным будням, которые были у нее до травмы.

Напомним, что перед первым эфиром шоу "Танцы со звездами 2018" солистка группы "Неангелы" Слава Каминская получила серьезную травму на репетиции. Певица упала вместе со своим партнером по паркету Игорем Кузьменко, когда танцоры выполняли поддержку. "У меня перелом поперечных отростков двух позвонков", – заявляла Слава Каминская, добавляя, что рада такому диагнозу, ведь ее перестанут обвинять в симуляции.