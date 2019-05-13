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      После серии терактов на Шри-Ланке снова неспокойно: в стране – бунты против мусульман

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      Теракты на Шри-Ланке
      Теракты на Шри-Ланке / Getty images

      Власти Шри-Ланки вновь ввела в стране комендантский час. Он – общенациональный. Новые ограничения будут действовать в течение 6 ночных часов, а в наиболее напряженных регионах – даже в течение 10-ти.

      Такие меры обусловлены антимусульманскими восстаниями, которые распространяются по Шри-Ланке. К примеру, недавно радикально настроенные христианские группы напали на несколько мечетей, а также на магазины, принадлежащие мусульманам. Таким образом они мстили за серию терактов в католических храмах, которые всколыхнули Шри-Ланку в конце апреля. Об этом сообщает NDTV.

      Читайте также: Теракты на Шри-Ланке: власти проводят массовую депортацию иностранцев

      Кроме того, в стране ходят сообщение от якобы католического священника о том, что агрессия против мусульман вскоре только усилится. После такой информации власти заблокировали на острове соцсети. Людей просят не сеять панику и не верить распространенному сообщению.

      Силы безопасности постоянно работают, чтобы задержать всех террористов и обеспечить безопасность страны. Однако каждый раз, когда происходят беспорядки, это только добавляет работы следователям и препятствует проведению расследований,
      – отметил премьер страны Ранил Викрамасингх.

      Что случилось на Шри-Ланке?
      21 апреля серия взрывов прогремела во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов и вблизи отелей страны.

      В результате по меньшей мере 359 человек погибли и еще 521 человек получил ранения. Среди погибших – 35 иностранцев.

      В стране продолжался бессрочный комендантский час. Также на полуострове действовали беспрецедентные меры безопасности: церкви, аэропорты и школы были взяты под усиленную охрану. На подъезде к аэропорту Коломбо стояли патрульные машины полиции и проверяли всех, кто проезжал.

      7 мая власти страны сообщили, что задержали или ликвидировали всех террористов, причастных к нападениям. В канун этого заявления для посещения были открыты все государственные школы Шри-Ланки.

      Больше о серии терактов, которые произошли на Шри-Ланке в видео

       

      blog_ava
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      Теги: Терроризм Религия Серия терактов на Шри-Ланке
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