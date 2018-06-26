После скандала с Ляшко МОН осудило политическую агитацию в учебных заведениях

Министерство образования и науки Украины осудило политическую агитацию в учебных заведениях и призвало областные государственные администрации принять соответствующие меры.

Об этом говорится в сообщении Министерства.

Читайте также: Ляшко поймали за неэтичным занятием во время футбольного матча в Днепропетровске: видео

"Министерство осуждает размещение любой партийной агитации в учебных заведениях, проведение политических акций и привлечение к ним участников образовательного процесса. Просим принять действенные меры по недопущению в учебных заведениях политической агитации, продвижения политического брендинга и использования помещений учебных заведений для размещения общественных приемных", – говорится в письме, которое МОН направило областным и Киевской городской государственной администрации.

МОН также напоминает, что политические партии не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учебных заведений.

Напомним, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко попал в скандал во время своих политический гастролей по регионах Украины. Так, нардеп опубликовал в Facebook фото из Сновской детско-юношеской спортивной школы, на Черниговщине, на которых дети были одеты в партийные футболки "Радикальной партии".