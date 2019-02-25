После скандала с MARUV в Украине могут изменить правила отбора на Евровидение

К правилам украинского Нацотбора на Евровидение нужно внести изменения, чтобы избежать скандальных ситуаций, которая возникла в этом году с певицей MARUV. Например, ограничения для исполнителей, гастролирующих на территории государства-агрессора.

Необходимо четко предусмотреть в правилах проведения отбора на Евровидение от Украины, что артисты, которые гастролируют или гастролировали на территории государства-агрессора, не имеют права участвовать в Нацотборе. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

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Это же не какой-то конкурс, где просто участник или участница участвуют со своей композицией. Это конкурс, который предполагает представителя страны, то есть Украины. Он также является представителем нашей культуры,

– сказал Кириленко.

Он добавил, что представитель Украины на Евровидении должен соответствовать высокому статусу представителя страны, а не только самого себя. По мнению вице-премьера, поэтому и возник конфликт вокруг нынешнего отбора на песенный конкурс.

"Если в результате требования общества, чтобы представитель Украины не гастролировал на территории государства-агрессора, вероятный представитель говорит, что "я не буду подписывать такой пункт в договоре между мной и "Общественным телевидением", – то у "Общественного телевидения" возникает вопрос: общественное ли оно телевидение, или оно просто должно поставить галочку и закрыть глаза?", – сказал Кириленко.

25 февраля победительница Нацотбора на Евровидение-2019 от Украины, певица MARUV и Национальная общественная телерадиокомпания Украины не подписали соглашение об участии артистки в песенном конкурсе. Поэтому MARUV не представит Украину на Евровидении-2019.

Национальный вещатель и певица не пришли к согласию по ряду причин. Председатель НОТУ Зураб Аласания заявил, что не все хорошие украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами.

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Еще после победы MARUV в Нацотборе на Евровидение-2019 часть украинского общества выступила против того, чтобы артистка представляла Украину на конкурсе. Причиной стали гастроли MARUV по территории России. Свои выступления там певица объясняет тем, что таким образом она способствует "миру между странами".

В то же время Maruv заявила, что считает Крым территорией Украины. Но не отвечает однозначно на вопрос о войне на Донбассе: "Хочу, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".

Возмущение украинцев усилило известие о том, что правами на песню Siren Song, с которой MARUV должна была выступать на конкурсе, владеет российская компания Warner Music Russia.

После того, как разгорелся безумный скандал, MARUV заявила, что готова отказаться от гастролей по России. Однако после многочасовых переговоров MARUV с НОТУ стороны не пришли к соглашению и не подписали соглашение об участии певицы в Евровидении-2019 от Украины.