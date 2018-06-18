После скандала с рекламой ЧМ-2018 украинскими конфетами их перестали поставлять в Германию

Компания "АВК" приостановила поставки своей продукции на территорию Германии после того, как выяснилось, что украинскими конфетами в матрешках рекламируют Чемпионат мира в России.

Накануне разгорелся скандал после того, как стало известно, что на территории Германии в подарочных наборах в виде матрешек и с рекламой ЧМ-2018, который проходит в России, продают конфеты украинской кондитерской компании "АВК".

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Официальное заявление по этому поводу появилось на сайте "АВК".

В сообщении говорится, что на территории Германии украинский производитель сотрудничает с немецкой фирмой DOVGAN GmbH, которая "реализует продукцию под брендом "Matroschka" преимущественно на территории Германии и других стран Евросоюза".

В "АВК" заверили, что не причастны к разработке дизайна упаковки в виде Матрешки и с логотипами ЧМ-2018 в России.

По условиям контракта, немецкая фирма оставляет за собой право в одностороннем порядке принимать решение по оформлению упаковок... Мы разделяем мнение общественности и возмущение в социальных сетях, возникшие вследствие сложившейся ситуации,

– говорится в заявлении на сайте компании.

Между тем в "АВК" сообщили, что приостанавливают любые поставки своей продукции немецкой компании DOVGAN GmbH, а деньги, которые были выручены с продажи конфет в "матрешках", обещают направить на благотворительность и поддержку социальных программ в Украине.