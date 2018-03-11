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После смены конфессии на руке Меган Маркл заметили подвеску с бриллиантовым крестом: фото

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Экс-актриса и новоиспеченная невеста принца Гарри Меган Маркл, по слухам СМИ, 6 марта приняла другую конфессию – из протестантства перешла в англиканскую церковь.

Об этом пишут в People.

36-летняя Меган вместе с принцем Гарри посетила британский город Бирмингем и как всегда поразила своим невероятным образом.

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Однако внимание СМИ и поклонников привлек очаровательный браслет с крошечным бриллиантовым крестом, который она не надевала раньше. Поскольку визит состоялся 8 марта, то можно предположить, что подвеску Меган подарили в день ее принятия англиканской церкви.

Такой браслет является популярным подарком на крещение и часто такие украшения дополняют цитатами из Библии, именем ребенка или крестом.

В источнике рассказывают, что Меган Маркл не только приняла другую конфессию религии, но и крестилась. Тайная 45-минутная церемония состоялась в Королевской капелле, на которой присутствовали также принц Гарри, принц Чарльз и герцогиня Камилла, однако самой королевы Елизаветы II на события не было. Обряд крещения с использованием святой воды из реки Иордан провел архиепископ Кентерберийский.

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Архиепископ Кентерберийский

Сам священнослужитель отметил, что к вопросу религии Меган и Гарри относятся очень серьезно:

"После разговоров я глубоко убежден, что их намерение скрепить союз в церкви появилось не из-за вынужденной обязанности. Их отличает глубокое и взаимное чувство преданности. Они серьезно относятся к вопросам веры и семейной жизни, что очень вдохновляет".

Как известно, Меган Маркл решила перейти в англиканскую церковь незадолго до свадьбы 19 мая, чтобы таким образом проявить уважение к королевской семье, в частности – королеве Елизавете II, которая является главой англиканской церкви. На такой поступок Меган Маркл никто не побуждал.

Теги: LifeStyle религия Мода Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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