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После смерти Захарченко должна быть полная готовность к провокациям со стороны России, – Климкин

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Климкин заявил, что вероятность провокаций со стороны России после смерти Захарченко выросла
Климкин заявил, что вероятность провокаций со стороны России после смерти Захарченко выросла / 24 канал

Россия может осуществить провокации против Украины в любой момент, а после убийства главаря боевиков Александра Захарченко такая вероятность возросла.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает Укринформ.

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"Мы всегда ожидаем провокации со стороны России, понимая, что террористы могут их организовать в любой день или час. То, что произошло в Донецке 31 августа (ликвидация Захарченко – 24 канал), тоже может повлиять на дальнейшие действия России. Мы должны быть к этому стопроцентно готовы. А вскоре узнаем, кто именно организовал взрыв: речь идет о местных криминальных разборках, или это влияние российских спецслужб?" – подчеркнул дипломат.

Одновременно он отметил, что в Донецке действуют реальные преступники, которых поддерживают российские спецслужбы и военные.

"Ведь мы видели 31 августа молниеносную реакцию Москвы. Буквально в течение нескольких минут появилось сочувствие российского МИД и это как минимум наводит на размышления. Считаю, что сейчас в Украине должна быть высокая готовность к дальнейшим провокациям со стороны России", – добавил Климкин.

Напомним, 2 сентября в Донецке состоялось прощание с предводителем пророссийских боевиков Александром Захарченко в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. Его хоронили в закрытом гробу, а на церемонию приехали чиновники из оккупированного Крыма, России и сами дончане.

 

 

Теги: Новости Украины Новости России Убийство Захарченко Украина – Россия МИД Украины Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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