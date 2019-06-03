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      После ссоры с Зеленским "Прямой" купил квартиру семье погибшего шахтера на Львовщине

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      "Прямой" купил квартиру семье погибшего шахтера на Львовщине
      "Прямой" купил квартиру семье погибшего шахтера на Львовщине / Скриншот из видео

      Телеканал "Прямой", который СМИ связывают с пятым президентом Петром Порошенко, приобрел квартиру семье погибшего на Львовщине шахтера Михаила Павлика.

      На сайте канала сообщили, что трехкомнатная квартира площадью 72 квадратных метра расположена в городе Червоноград на Львовщине.

      Читайте также: Данилюк: Задолженность по зарплате шахтерам выплатят в сжатые сроки

      Сегодня, 3 июня, телеканал "Прямой" приобрел квартиру семье погибшего шахтера Михаила Павлика. Жена и трое детей будут жить в собственной квартире, в доме, где они раньше снимали квартиру,
      – говорится в сообщении.

      У 48-летнего горняка Михаила Павлика остались жена и трое детей – два мальчика 16 и 15 лет и 8-летняя дочь.

      Что известно о трагедии на шахте "Лесная"? В ночь на 29 мая на шахте "Лесная", в Сокальском районе Львовской области, произошел обвал породы. В результате под обвалом оказались двое горняков. К сожалению, они не выжили. Их тела спасатели уже подняли на поверхность. Известно, что это 22-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлик. Оба работали на участке по добыче угля №1.

      Семьи шахтеров получат по 100 тысяч гривен от государства. Президент Владимир Зеленский добавил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

      Заметим, во время поездки Зеленского на Львовщину из-за гибели шахтеров, между ним и журналисткой "Прямого" возник спор. В ходе него президент предложил медийщице купить квартиру семье погибшего шахтера, оплатив ее стоимость поровну.

      Что известно о канале "Прямой"? Украинский информационный канал, прежнее название которого "Тонис". Его владельцем официально является Владимир Макеенко. Однако, СМИ пишут, что его настоящим владельцем является пятый президент Петр Порошенко.

      Кроме того, канал критиковался за пиар действующей власти и президента Порошенко, за критику и нападки в адрес его оппонентов во время президентских выборов-2019, прежде всего, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости недвижимости Журналисты Медиа СМИ Новости недвижимости Украины Покупка недвижимости Аварии на шахтах Взрыв на шахте во Львовской области
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