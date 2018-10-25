После стихийного бедствия под воду ушел один из Гавайских островов: фото и видео

После урагана "Валака" под водой полностью исчез восточный остров Гавайского архипелага.

Об этом сообщили в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США, пишет Sciencealert.

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"Затонувший остров был небольшим. Всего один километр длиной и 120 метров в ширину. Однако его постоянными гостями были тюлени-монахи и редкий вид зеленой черепахи, которые использовали сушу для выведения потомства.

Восточный остров Гавайского архипелага до урагана



Восточный остров Гавайского архипелага до урагана

Ученые опасаются, что подобные случаи могут привести к исчезновению некоторых видов.

К сожалению, это не может быть сюрпризом, когда ты понимаешь риски будущего урагана и при этом осознаешь повышение уровня Мирового океана как фоновый фактор. Вероятность таких явлений увеличится со следующим изменением климата,

– прокомментировал климатолог из Гавайского университета Чип Флетчер.

Видео: исчез один из Гавайских островов