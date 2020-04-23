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      После угроз Трампа Ирану цена нефти подорожала почти на четверть

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      Цена нефти марки Brent за последние сутки выросла на 13%. Аналитики связывают это с жесткими угрозами Дональда Трампа Ирану: он позволил стрелять ВМС Америки по вооруженным иранским кораблях в случае провокаций.

      Такие угрозы стали положительным фоном для роста цен на нефть. На Лондонской бирже ICE цена нефти Brent поднялась почти на 13% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня, свидетельствуют данные биржи, сообщает РБК.

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      Утром за баррель Brent на бирже давали 23,20 доллара, тогда как цена закрытия предыдущей сессии – 20,37 доллара. Стоимость фьючерса на нефть WTI растет почти на 15% и приблизилась к 16 долларам за баррель.

      Что именно заявил Трамп

      Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что дал приказ американским военным морякам открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.

      Я проинструктировал военно-морские силы США открывать огонь и уничтожать любые иранские вооруженные суда, если они будут преследовать наши суда на воде,
      – заявил президент США.

      Позже он выложил в своем твиттере видео с одним из инцидентов в море, в котором иранские патрульные суда приближаются к американскому военному кораблю. "Сонный Джо (Джо Байден – 24 канал) считает, что это нормально. Я – нет!" – подписал он пост.


      Коротко об обвале цен на нефть / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Обвал цен на нефть нефть Конфликт между США и Ираном Иран Джозеф Байден Дональд Трамп
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