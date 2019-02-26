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      После визита Порошенко в Одессе задержали участников акции по поводу Гандзюк

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      В Одессе задержали участников акции по поводу Гандзюк
      В Одессе задержали участников акции по поводу Гандзюк

      В Одессе задержали Романа Герасимьюка и Богдана Копертеха – участников акции с файерами и плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?" Их задержали 26 февраля в публичной зоне Морского вокзала вооруженные автоматами люди без опознавательных знаков.

      Ни одного правонарушения задержанные не совершали, сообщил одесский активист Сергей Стерненко.

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      "К неизвестным приехали одесские ватные "мусора". Активистов не отпускают. Объяснений, почему задержали, также никто не дает", – написал Стерненко.

      Активистов задержали возле американского эсминца, который в этот же день посетил Президент Украины Петр Порошенко.

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      "Активисты решили спросить у Порошенко, кто заказал убийство Екатерины Гандзюк?, – сообщил один из участников акции, координатор движения "Честно" Николай Выговский. – Планировали также поинтересоваться у президента, почему его партия хочет прекратить работу Временной следственной комиссии? Почему партийцы БПП предлагают проводить отчет ВСК в закрытом режиме? Почему следствие ведется однобоко?"

      "На акции мы держали плакаты с надписью "Кто заказал Катю Гандзюк?" и зажгли файеры. Поскандировали и начали двигаться в сторону города. Двое ребят отстали от нашей группы. И здесь нам навстречу прибежали автоматчики, они побежали в сторону ребят. Их положили лицами в пол и завели в помещение Морского вокзала", – рассказал Выговский.

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      Теги: Дело Екатерины Гандзюк Новости Украины Петр Порошенко Пикет Протесты Скандал Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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