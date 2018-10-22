После выборов-2019 Украина может повторить ошибки Оранжевой революции, – эксперт

Президентские и парламентские выборы 2019 определят, каким путем пойдет Украина. Если победу на них получат пять приверженных к реформам партий, украинская евроинтеграция и курс подальше от "русского мира" продлится до следующего избирательного цикла в 2024 году. Но, дискутируя о выборах-2019 года, следует помнить о трех важных факторах.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет британский и канадский политолог украинского происхождения, специалист по истории и политике независимой Украины Тарас Кузьо.

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Первый фактор – это то, что кандидаты ведут предвыборные кампании и риторику так, будто Украина – государство с президентской системой, отмечает политолог. По его мнению, эта мифология поддерживается тем, что после завершения работы президенты приписывают себе успехи, которые были достигнуты правительствами и парламентом.

Украина на самом деле имеет гибридную президентско-парламентскую систему, которая делает управление довольно запутанным. После Оранжевой революции мы пережили пять лет нестабильности и одни досрочные выборы, что заблокировало проведение любых реформ и борьбу с коррупцией. Разочарование в "оранжевых" лидерах позволило пророссийским силам вернуться к власти в 2010. Существует реальная угроза, что этот сценарий повторится,

– предостерегает автор публикации.

Второй фактор – избиратели обвиняют Петра Порошенко в проблемах, за которые отвечает правительство и парламент, а третий заключается в отсутствии в Украине настоящих политических партий. Это та проблема, которая распространена на всем постсоветском пространстве.

"Еще много работы нужно сделать, чтобы управляемые собственными интересами украинские политические силы предложили платформы, которые представляют истинные потребности избирателей. К тому же, украинские политические партии представляют себя в Брюсселе (в Европарламенте, который расположен в столице Бельгии – "24") таким образом , который имеет мало общего с их идеологическими позициями", – отмечает эксперт.

В частности, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко входит в "Альянс либералов и демократов Европы" в Европейском парламенте, хотя он сам хвалил авторитарных лидеров, таких как чилийский диктатор Аугусто Пиночет. "Батькивщина" – член правоцентристской "Европейской народной партии", несмотря на то, что политика имеет левый и популистский характер. Например, риторика партии против МВФ созвучна с риторикой пророссийского "Оппозиционного блока". Кроме того, "Vox Украины" описала экономическую программу Юлии Тимошенко как "смесь из плагиата, полуплагиата, вымышленных источников и ошибок", напоминает Кузе.

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Политолог также объясняет, как вышеназванные факторы повлияют на кандидатов в президенты – Порошенко, Тимошенко, Садового и Гриценко – и их политсилу. Пророссийских Юрия Бойко и Вадима Рабиновича во внимание брать не стоит, поскольку большинство их избирателей находятся под российской оккупацией на Донбассе и в Крыму. Поэтому у этих кандидатов более чем нулевые шансы попасть во второй тур, убежден автор материала.

Так, "Блок Петра Порошенко" в 2014 году получил наибольшее количество мест, но его популярность сейчас ниже 10%, согласно последним опросам. Этот показатель может увеличиться, если нынешний президент останется на своем посту. Однако вряд ли БПП сможет получить столько же мест в Верховной Раде.

Что касается "Батькивщины", то она вряд ли будет способна сформировать парламентское большинство. Пик ее популярности пришелся на 2006-2007 годы, когда партия набрала 20-30% голосов. Если любая другая политическая сила получит большую поддержку избирателей, чем "Батькивщина", она сможет настаивать на своем праве назначить премьер-министра в любом коалиционном правительстве, поясняет аналитик.

Существует реальная вероятность того, что Украина повторит хаотическое прошлое после Оранжевой революции. Неспособность Тимошенко влиять на парламент и сформировать собственное правительство может снова привести к нестабильности, как во времена президентства Виктора Ющенко. К тому же разногласия между заявлениями Тимошенко о ее поддержке евроинтеграции и нежеланием проводить реформы вернет Украину к дискредитированной многовекторной внешней политике Леонида Кучмы,

– прогнозирует Кузе.

Андрей Садовый кажется единственным новым кандидатом в президенты, но перед ним возник ряд проблем. Если он победит, ему нужно будет сформировать парламентскую коалицию из отчаянных политических врагов. И "Самопомич" в коалиции будет, скорее всего, миноритарным (не участвует в прямом управлении – "24") партнером. В 2014 году партия показала неплохие результаты, получив 11% голосов. Но теперь ее популярность составляет около 5%.

Гриценко, если он сможет победить, будет труднее сформировать коалицию и правительство, поскольку его партия никогда не входила в парламент. Он будет пытаться вернуть Украину к президентской системе. Но на самом деле он никогда не сможет собрать необходимую поддержку для изменения Конституции. Кроме того, президентская система отдалит Украину от Европы, где все посткоммунистические страны стали парламентскими.

Рок-звезда Святослав Вакарчук пока не объявил о намерении баллотироваться. Но если он это сделает и победит, у него будут те же проблемы, что и у Гриценко. Кроме того, Вакарчук столкнется с завышенными ожиданиями, которые он вряд ли сможет удовлетворить, делает вывод политолог.

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Напомним, очередные выборы Президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Осенью 2019 запланированы очередные выборы в Верховную Раду.