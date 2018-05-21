После заявлений Кривицкого об улучшении бизнес-климата на таможне Волыни начали проверять грузы

В последнее время на Волынской таможни ДФС участились случаи проведения необоснованных таможенных досмотров грузов.

Об этом пишет издание "Комментарии".

Таким образом, по информации издания, предпринимателей пытаются склонить к "сотрудничеству" с таможенниками (речь идет о взятках). При этом, автор напоминает, что статья 336 Таможенного кодекса Украины определяет формы таможенного контроля, осуществляются должностными лицами таможенного органа, одна из них – таможенный досмотр, а ст.338 ТКУ определяет исчерпывающие основания и порядок его проведения.

СМИ пишут, что 3 мая на п/п "Ягодин" Волынской таможни ДФС заехало транспортное средство г/н АМ6764ВК/АМ8678ХХ, с грузом "инструменты", импортер ООО "Олимпия ТК" (41565283). Было оформлено декларацию UA100150/2018/422076, в которой были отражены все сведения о количественно-стоимостных характеристиках перемещаемого через таможенную границу груза. Согласно информации, работник таможенного органа предложил предпринимателю взятку, на что получил категорический отказ. Отмечается, что предприниматель постоянно осуществляет перемещение грузов через таможенную границу Украины без применения каких-либо схем уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме. После этого таможенник инициировал проведение таможенного досмотра.

Осмотр указанного груза продолжался семь дней, из 03.05.18 по 10.05.18, в результате чего было частично испорчено импортируемый товар. Издание пишет, что таможенники установили соответствие груза товарно-сопроводительными документами. Таким образом можно сделать вывод, что проверка была беспочвенной, и только принесла ущерб импортеру.

СМИ напомнили, что ранее руководитель Волынской таможни ДФС Виктор Кривицкий заявил, что таможня работает в соответствии с законодательством, и все действия должностных лиц нацелены на создание благоприятного бизнес-климата и оживление товаропотока.