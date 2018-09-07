Последнее обновление Google Chrome "ломает" браузер

В день своего 10-летия Google Chrome получил масштабное обновление с новым интерфейсом. Судя по сообщениям на форуме технической поддержки, многие пользователи столкнулись с проблемами в работе программы.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Жалобы людей связаны с отражением веб-сайтов и поведением браузера при взаимодействии с некоторыми типами контента. Ошибки и вылеты встречаются в версиях браузера для Windows и Android.

Один из пользователей пожаловался, что вместо сайтов у него отображаются пустые вкладки. Также есть сообщения о том, что Google Chrome не воспроизводит флэш-контент, а сохраняет его в формате SWF. К тому же у людей есть претензии к функциям блокировки сообщений и перехода между страницами с помощью свайпов, а также вылетам при открытии новых вкладок. Проблемы замечены даже при входе на популярные сайты. Например, Twitter загружается только в режиме инкогнито, а в Facebook не видна часть иконок.

Новий дизайн Google Chrome

Пользователи Android в большей степени жалуются не на стабильность работы, а на отсутствие функций. Людям не хватает ночной темы оформления, так как светлый интерфейс при недостаточном освещении сильно напрягает глаза. Владельцы устройств с AMOLED-дисплеем жалуются, что белая тема расходует заряд аккумулятора.

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