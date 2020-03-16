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      Последний день украинцам вернуться на самолете: ситуация в аэропорту "Жуляны"

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      Из-за распространения коронавируса в мире и в Украине закрывают границы, а с 17 марта полностью ограничат авиасообщение. Сегодня, 16 марта, прибывают последние воздушные рейсы с украинцами. Далее гражданам Украины придется возвращаться домой с помощью наземного и морского сообщения.

      ► Рейсы

      В аэропорту "Киев" в Жулянах пока малолюдно – примерно 10% от количества людей в обычном режиме, передает корреспондент 24 канала.

      К теме В Украине с 17 марта полностью ограничат авиасообщение

      Очень много рейсов уже отменено, и в основном это все – рейсы из Польши. Ближайший рейс, который прилетает 16 марта из-за рубежа – будет из Берлина. На 17 марта на табло рейсы всех сообщений отменены.


      Рейсы 16 Марта / Фото 24 канал

      У украинцев есть время вернуться только сегодня – 16 марта. С 17 марта аэропорт будет работать в обычном режиме только для внутренних рейсов. Сегодня, например, должен прилететь самолет из Запорожья.


      Рейсы 17 Марта / Фото 24 канал

      ► Защита в аэропорту

      Преимущественно все работники аэропорта – в защитных масках. Большинство обычных людей ходят без них. В помещении все дезинфицируют, моют пол. Каждые 10-15 минут озвучивают объявления, как защититься от коронавируса. В уборных постоянно убирают, есть мыло и полотенца, Однако антисептиков нет.

      Ситуация в аэропорту "Жуляны" / фото 24 канал

      Смотрите видео о состоянии КПП и в аэропорту "Жуляны": 

       

      Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Киева авиация
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