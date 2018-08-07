Последний сезон "Карточного домика": названа дата выхода всех серий

Представители компании Netflix анонсировали, когда появится последний сезон популярного сериала "Карточный домик". Информацию они обнародовали на официальной странице в Twitter.

Первые серии "Карточного домика" появились еще в 2013 году. С того времени миллионы киноманов влюбились в необыкновенную политическую историю, экранизированную компанией Netflix.

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Ожидания людей умело подогревают создатели "Карточного домика". Они публикуют все новые тизеры и объявляют важную информацию относительно продолжения политической истории. Так, на странице в Twitter представители Netflix обнародовали дату выхода последнего сезона. Согласно анонсу, произойдет это 2 ноября 2018 года.

Также известно, что вместо 13 серий новый сезон будет состоять из 8 эпизодов. Кроме этого, авторы переписали сценарий, чтобы отстранить от съемок скандального Кевина Спейси. Его "президентство" в сериале продолжит Робин Райт, которая сыграла роль Клэр Андервуд.

Что такое "Карточный домик"? Это американский сериал, который экранизировала киностудия Netflix. В феврале 2013 года вышла первая серия политической истории, которая сразу же получила немалую популярность в мире. Снят сериал по мотивам книги Майкла Доббса, а главные роли в "Карточном домике" сыграли скандальный Кевин Спейси и Робин Райт. В сериале рассказывается о конгрессмене Фрэнке Андервуде и его супруге Клер. Супруги стратегически и коварно завоевывают власть в США и покоряют Белый дом. Из-за секс-скандала вокруг актера Кевина Спейси 6 сезон "Карточного домика" изменили, сделав президентом Робин Райт.