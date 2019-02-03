Последний шанс: как прошел финальный день подачи документов в ЦИК для кандидатов в президенты

Действующий Президент Украины Петр Порошенко подал документы в ЦИК в последний день приема, однако сделал это инкогнито, через черный ход. Также зарегистрироваться кандидатом пришел и журналист-расследователь Дмитрий Гнап, которому деньги на залог собрали избиратели.

Порошенко в Центральной избирательной комиссии ожидали еще утром: дверь заперли на ключ, помещения обследовали овчарки Управления государственной охраны, а в холле выстроилась шеренга из журналистов.

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И он таки пришел, правда, инкогнито – заехал через черный вход, втайне от всех и без камер. Его пресс-секретарь Святослав Цеголко запостил фото регистрации в Facebook. А впоследствии пресс-служба гаранта показала и его комментарий. Идет говорит, чтобы страна не потеряла его достижения.

А вот публично отвечать, кто заказал Катю Гандзюк, Президент не захотел. Плакат с такой надписью на лестнице ЦИК развернули активисты. Они хотели спросить, что действующий гарант будет делать со своими партийцами в Херсонском облсовете, который отец Екатерины назвал заказчиками.

Активисты ждали Порошенко под зданием ЦИК

Также утром возле тех же лестниц обнимались и шутили члены партии "Сила людей" с желтыми зонтами и под пение волынки. Так они ждали Дмитрия Гнапа. Регистрироваться кандидатом в последний день журналист-расследователь пришел, ибо по призыву в соцсетях избиратели наконец насобирали ему на залог – за 2 недели собрали более 3 миллионов гривен.

Зарегистрировался кандидатом в президенты и журналист Дмитрий Гнап

Он второй за всю историю независимости собирал средства на кампанию публично и пожертвованиями сторонников. В 2014 так же сделал Анатолий Гриценко.

Штурмовать ЦИК в последний день подачи документов пришла и сестра Надежды Савченко Вера вместе с помощницей. Но без залога, мол, она неконституционная – "не удовлетворяет потребности общества и не отвечает требованиям демократического государства".

Вместо Надежды Савченко в ЦИК пришла ее сестра Вера

Без денег пришли регистрироваться еще несколько наглецов – экс-консул в Гамбурге Василий Марушинец и бывший политзаключенный Дмитрий Павличенко. Всего в последний день приема документов топтали пороги Центризбиркома – 12 претендентов на пост главы государства.

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На этой неделе наведались сюда с документами среди прочих и Роман Бессмертный, журналистка Юлия Литвиненко и лидер запрещенной компартии Петр Симоненко. Он один из 22 человек, которым отказали.

А официальные удостоверения кандидатов пока получили 28 человек. Это уже рекорд для выборов президента времен независимости. До сих пор больше всего было на выборах в 2004 году – 26. Но и это не предел, полный перечень фамилий, которые увидим в бюллетене, обнародуют уже в пятницу, 8 февраля.