Последний звонок-2018 в Украине: дата

Последний звонок в Украине в 2018 году традиционно пройдет в последнюю пятницу весны – 25 мая. Но это еще далеко не конец школьной жизни в этом году. Об основных датах, которые ждут школьников в мае-июне, читайте дальше.

Для выпускников последний звонок – это важный день, так как это символическое прощание со школой. В 2018 году в Украине их насчитывается 185 508 человек. Младшие школьники же ждут этого дня с нетерпением, потому что впереди – желанные каникулы.

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Правда, последний звонок – это еще совсем не конец школы. Так, ученики 9 классов еще будут сдавать экзамены Государственной итоговой аттестации до середины июня. А выпускники 11 классов будут сдавать ВНО, которое начинается 22 мая и заканчивается 13 июня основная сессия).

Кроме того, в школах продолжится учебная практика, в рамках которой учеников будут водить на разнообразные экскурсии. В 2018 году учебная практика предусмотрена для учащихся 1-4, 5-8 и 10 классов.

Сроки практики для учащихся учебные заведения определяют самостоятельно, но примерно, по рекомендациям МОН, все будет выглядеть так:

• 1-4 классы: не более 3 часов в день, в целом – не более 12 часов (29 мая – 1 июня);

• 5-6 классы: по 3 академических часа в день, но в целом не более 30 часов (29 мая – 12 июня);

• 7-8 классы: по 4 академических часа в день, но в целом не более 40 часов (29 мая – 12 июня);

• 10 классы: по 5 академических часов в день, но в целом не более 50 часов (29 мая – 12 июня).

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Выпускные для учащихся 11 классов состоятся после всех экзаменов. Преимущественно школы делают выпускные в один день, в этом году выбрали первую субботу после ВНО – 23 июня. Однако официальной и единой даты для празднования выпускных в Украине нет. Все – на усмотрение учебного заведения, рекомендованные даты проведения выпускных в рамках от 25 мая до 24 июня. В школах индивидуально принимают решение праздновать выпускной уже после ВНО, или же совместить выпускной и последний звонок.