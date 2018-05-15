05:57
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
  • суббота
    20°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Последний звонок-2018 в Украине: дата

528 Читати новину українською
Последний звонок-2018 в Украине
Последний звонок-2018 в Украине / pogliad.ua

Последний звонок в Украине в 2018 году традиционно пройдет в последнюю пятницу весны – 25 мая. Но это еще далеко не конец школьной жизни в этом году. Об основных датах, которые ждут школьников в мае-июне, читайте дальше.

Для выпускников последний звонок – это важный день, так как это символическое прощание со школой. В 2018 году в Украине их насчитывается 185 508 человек. Младшие школьники же ждут этого дня с нетерпением, потому что впереди – желанные каникулы.

Читайте также: Выпускной 2018 в Украине: дата празднования в школах

Правда, последний звонок – это еще совсем не конец школы. Так, ученики 9 классов еще будут сдавать экзамены Государственной итоговой аттестации до середины июня. А выпускники 11 классов будут сдавать ВНО, которое начинается 22 мая и заканчивается 13 июня основная сессия).

Кроме того, в школах продолжится учебная практика, в рамках которой учеников будут водить на разнообразные экскурсии. В 2018 году учебная практика предусмотрена для учащихся 1-4, 5-8 и 10 классов.

Сроки практики для учащихся учебные заведения определяют самостоятельно, но примерно, по рекомендациям МОН, все будет выглядеть так:

• 1-4 классы: не более 3 часов в день, в целом – не более 12 часов (29 мая – 1 июня);

• 5-6 классы: по 3 академических часа в день, но в целом не более 30 часов (29 мая – 12 июня);

• 7-8 классы: по 4 академических часа в день, но в целом не более 40 часов (29 мая – 12 июня);

• 10 классы: по 5 академических часов в день, но в целом не более 50 часов (29 мая – 12 июня).

Читайте также: ВНО-2018: расписание всех экзаменов

Выпускные для учащихся 11 классов состоятся после всех экзаменов. Преимущественно школы делают выпускные в один день, в этом году выбрали первую субботу после ВНО – 23 июня. Однако официальной и единой даты для празднования выпускных в Украине нет. Все – на усмотрение учебного заведения, рекомендованные даты проведения выпускных в рамках от 25 мая до 24 июня. В школах индивидуально принимают решение праздновать выпускной уже после ВНО, или же совместить выпускной и последний звонок.

Теги: Новости Украины LifeStyle Образование Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 15 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 15 мая: обыск
15 мая, 22:29 Главные новости 15 мая: обыск "РИА Новости Украина" и открытие Крымского моста
373
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 мая, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 763
Врага видел в лицо, до них тут 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево
15 мая, 21:02 Врага видел в лицо, до них тут 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево
Катерина Петренко 498
Обыски в РИА
15 мая, 20:01 Обыски в РИА "Новости": кратко о причинах и последствиях
Євгенія Мазур 281
15 мая, 19:01 "Северный поток-2": России рано радоваться?
Інна Жолобович 962
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук