Сгорели чемоданы, от автобуса остался только каркас: последствия пожара на трассе Одесса - Киев
На трассе Киев – Одесса 5 мая загорелся автобус Neoplan, где были пассажиры. Никто не пострадал, однако без негативных последствий для них не обошлось.
Источник:телеграм-канал "7 канал Одеса"
Чрезвычайники сообщили, что полностью потушили огонь в 15:41. От транспорта остался лишь каркас и гора пепла.
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Как это произошло
Во время движения водитель заметил дым и остановился, чтобы люди вышли. Однако пассажиры не успели забрать свои вещи.
Каркас автобуса, который сгорел в Одесской области / Фото "7 канала"
Там полностью сгорели чемоданы, которые были в грузовом отделении. Также люди не успели забрать сумки с документами.
Мотор на пепелище автобуса Киев-Одесса / Фото "7 канала"
Сами люди должны были ехать с места происшествия самостоятельно. Большинство из них начали добираться попутками.
Neoplan, который сгорел на трассе Одесса-Киев / Фото "7 канала"
На месте происшествия также были правоохранители, которые устанавливали обстоятельства. На фото видно, что они стояли вдоль обочины, а большинство людей за пределами дороги.
Правоохранители на месте пожара / Фото Нацполиции
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