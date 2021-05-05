На трассе Киев – Одесса 5 мая загорелся автобус Neoplan, где были пассажиры. Никто не пострадал, однако без негативных последствий для них не обошлось.

Чрезвычайники сообщили, что полностью потушили огонь в 15:41. От транспорта остался лишь каркас и гора пепла.

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Как это произошло

Во время движения водитель заметил дым и остановился, чтобы люди вышли. Однако пассажиры не успели забрать свои вещи.



Каркас автобуса, который сгорел в Одесской области / Фото "7 канала"

Там полностью сгорели чемоданы, которые были в грузовом отделении. Также люди не успели забрать сумки с документами.



Мотор на пепелище автобуса Киев-Одесса / Фото "7 канала"

Сами люди должны были ехать с места происшествия самостоятельно. Большинство из них начали добираться попутками.



Neoplan, который сгорел на трассе Одесса-Киев / Фото "7 канала"

На месте происшествия также были правоохранители, которые устанавливали обстоятельства. На фото видно, что они стояли вдоль обочины, а большинство людей за пределами дороги.



Правоохранители на месте пожара / Фото Нацполиции

Обратите внимание! На проспекте Правды в Киеве 29 апреля полностью сгорел автобус. Его тушили примерно полчаса, однако в итоге остался лишь обгоревший корпус. В сети опубликовали сразу несколько видео этого момента.