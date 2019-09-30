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      Последствия для Украины: будет ли помогать Конгресс после скандала с Трампом и Зеленским

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      Будет ли помогать Конгресс США Украине после скандала с Трампом и Зеленским
      Будет ли помогать Конгресс США Украине после скандала с Трампом и Зеленским / daily.com.ua

      Скандальный телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским не изменит поддержки для Украины со стороны Конгресса.

      И демократы, и республиканцы продолжат помогать, об этом заявил член группы поддержки Украины в Конгрессе, демократ Билл Паскрелл в интервью "Голосу Америки".

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      Политик убежден, что "эта ситуация делает демократов только сильнее в их отношениях с украинским народом".

      Мы взяли на себя обязательства, мы были частью Будапештского меморандума. Ни один президент не сможет это на что-то выменять. Мы никогда от меморандума не отступим, как это сделала Россия,
      – сказал Паскрелл.

      Конгрессмен-демократ также убежден, что Украина, несмотря на политический скандал, не потеряет и поддержку республиканцев.

      "Они только сейчас набираются уверенности выразить свою позицию. Они пытаются сохранять умеренную позицию. Они не хотят никого разозлить. Но наш общий враг – это Россия", – подчеркнул он.

      Паскрелл утверждает, что Конгресс США будет помогать Украине в любом случае, "независимо от того, республиканцы они или демократы".

      Кратко о скандале из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского

      • Он взорвался из-за донесения американского разведчика (текст – здесь). Так, 25 июля Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

      • К этой компании имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов.

      • 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом (текст – здесь). Согласно нее, Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

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      Из-за этого палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте.

      Отметим, на первой встрече президента Украины Зеленского с президентом США Трампом 25 сентября на полях Генассамблеи ООН Зеленский заверил, что не давал никаких указаний относительно расследования или не расследования дела. В то же время украинский лидер добавил, что телефонный разговор был хорошим и никто не оказывал никакого давления.

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      Теги: Новости политики Телефонный разговор Зеленского и Трампа Скандал Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США
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