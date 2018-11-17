Последствия для Украины из-за "Северного потока-2": в ассамблее НАТО сделали заявление

Страны-члены НАТО должны приложить усилия, чтобы избежать энергетической изоляции Украины из-за возможного строительства "Северного потока-2". Ассамблея также призывает инвестировать в газовые и нефтяные проекты, которые станут альтернативой для российских.

Об этом говорится в проекте резолюции ПА НАТО "Энергетическая безопасность: стратегический вызов для Альянса", пишет "Укринформ".

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Так, участники НАТО призывают позаботиться об энергетическом обеспечении Украины в связи с возможной постройкой "Северного потока-2".

Ассамблея призывает обеспечить, что Украина не будет изолированной с точки зрения энергетической безопасности, несмотря на усилия России по постройке трубопровода вокруг этой страны и повышение риска инвестирования в украинскую энергетическую сферу,

– отмечают авторы резолюции.

Кроме того, в Парламентской ассамблее НАТО также призвали "определить потенциально выгодные и безопасные инфраструктурные проекты" для увеличения поставки нефти и газа в Европу из Кавказа и Центральной Азии.

"Ассамблея призывает соответственно инвестировать в возобновляемые источники энергии и другие сферы энергетики, которые предоставляют частичную альтернативу российскому газу и нефти", – говорится в документе.

К слову, канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием заявила, что рассматривает проект газопровода "Северный поток-2", который так пропагандирует Россия, не так критично, как это делает официальный Киев. Также она убеждает, что выступает за сохранение гарантий транзита газа территорией Украины.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.