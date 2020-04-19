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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Последствия пожара в Чернобыле и как полиция наказывает нарушителей карантина – видео недели

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      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Пожар в Чернобыле

      С 4 апреля спасатели укрощают масштабный пожар в Чернобыльской зоне. Огонь почти добрался до могильника захороненных ядерных отходов и, в частности, к самой Чернобыльской атомной электростанции.

      Смотрите видео: каковы последствия пожара в Чернобыле

      Наказание за нарушение карантина

      Во время карантина в сети все чаще появляются видео, на которых правоохранители преследуют нарушителей карантина и даже применяют к ним силу. Мол, те появляются в общественных местах без масок и не только.

      Смотрите видео: какие действия применяет полиция в отношении нарушителей

      Пробки из-за блокпостов на въезде в Киев

      На въездах в Киев из-за распространения COVID-19 усилили меры безопасности – заработали блокпосты. Поэтому сразу образовались пробки, однако уже сегодня ситуация улучшилась.

      Смотрите видео: какова ситуация на дорогах

      Масштабная реформа СБУ

      Превратить СБУ в спецслужбу вместо органа, который шантажирует бизнес – это требование НАТО для возможности вступления Украины в Альянс. Его выдвинули еще несколько лет назад. Реформировать спецслужбу обещали еще при президентстве Петра Порошенко. Затем во время избирательной кампании и Владимира Зеленского.

      Смотрите видео: как Зеленский хочет изменить спецслужбу

      Год после дебатов Порошенко и Зеленского

      Впервые дебаты кандидатов в президенты были не в студии на телеканале, а на футбольном стадионе. Лицом к лицу 19 апреля 2019 года сошлись тогда еще президент Петр Порошенко и кандидат Владимир Зеленский.

      Смотрите видео: что украинцы спросили бы у президента сегодня 

       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Владимир Зеленский Новости Киева Новости Украины Новости политики Пожар в Чернобыльской зоне СБУ Полиция Карантин в Украине 2020 Петр Порошенко Видео недели
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