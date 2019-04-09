Последствия "санкционных недоразумений": инвестиции в экономику России упали до уровня 90-х

Россия все меньше напоминает страну, интегрированную в мировой рынок, а иностранные инвестиции в экономику РФ упали за 2018 на 6,5 миллиардов долларов. Этот показатель – худший с 1997 года, когда только Центральный банк Российской Федерации начал собирать соответствующие статистические данные.

Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний в 2018 году сократились: иностранные компании вывели из России 22,4 миллиарда долларов, а вложили только 15,9. То есть на 6,5 миллиарда долларов меньше – об этом свидетельствует официально опубликованный статистический отчет Центрального банка РФ.

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С 1997 года, когда ЦБ стал публиковать такую ​​статистику, это худший показатель. В целом российский Центробанк превышение оттока иностранных инвестиций над притоком зафиксировал впервые с 2015 года. Эксперты-экономисты в основном связывают такую ​​ситуацию с усилением влияния антироссийских санкций.

Ослабление курса рубля, российской валюты, общий кризис в экономике страны бизнес раньше воспринимал как возможность для наращивания своего присутствия на рынке и повышения конкурентоспособности своей продукции. "Но сейчас видим последствия санкционных недоразумений", – сказала в интервью РБК экономист Наталья Орлова.

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Стоит отметить, что статистика ЦБ в отношении иностранных инвестиций не затрагивает средств, привлеченных через зарубежные офшоры российского происхождения. То есть об обращении в экономике российских денег, которые "маскируются" под иностранные, речь не идет.