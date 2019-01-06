Последствия Томоса для РФ, связь Путина со взрывами в Магнитогорске – топ-5 видео недели

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Почему Томос для Украины – большой крест на планах России

Предоставление Томоса Украине изрядно раздражает Кремль. Там понимают: независимость украинской православной церкви ставит крест на планах Путина восстановить так называемый "русский мир". Оттуда уже звучат негативные комментарии, которые забрасывают и в сторону Киева, и в сторону Константинополя.

Видео: реакция РФ на предоставление Томоса Украине

Взрывы в Магнитогорске: как ими может воспользоваться Путин

Сначала в многотысячном Магнитогорске произошел взрыв в многоэтажке, а через сутки – взрыв в маршрутке. Эксперты предполагают, российские СМИ могут не спроста раскручивать версию с терактом. Все это похоже на события 1999 года, когда взрывы прогремели один за другим в трех российских городах – Москве, Волгодонске и Буйнакске. Тогда погибло более 300 человек, еще почти две тысячи получили ранения.

Аналитики утверждают, что за трагедией 1999 года стоят спецслужбы, в частности ФСБ. Это помогло поднять рейтинг Путину, которого только что назначили преемником Ельцина. А также подготовить россиян к началу Второй чеченской войны. Ведь организацию взрывов списали именно на чеченцев. Так же Путин может использовать в свою пользу события в Магнитогорске.

Видео: как Путин могу быть причастным к взрывам в Магнитогорске

Не Зеленским единым: кто из звезд экрана начал политическую карьеру

Если появление актера "95 квартала" Владимира Зеленского в списке вероятных кандидатов в президенты удивила украинцев. То в мире участие комика в выборах явление частое. История знает немало случаев, когда на высокие должности замахивались актеры, звезды, комики. Так Дональд Трамп поймал звезду еще задолго до того как стал президентом.

Французский слуга по прозвищу Колюш, или же Мишель Колюччи, известный комик, баллотировался на президентских выборах в 1981 году. Впрочем президентом не стал. В Германии, где в кино играли чуть ли не целыми политическими партиями, Питтер Соддан в 90-х начал свою кинокарьеру и стал узнаваемым кинополицейским. И ему тоже не повезло в политике. Американские избиратели благосклоннее относятся к знаменитостям. 40-ый президент США Рональд Рейган имел немалое творчество – 77 ролей в кино и сериалах.

Видео: кто из звезд экрана планировал идти в политику





Годовщина убийства правозащитницы Ноздровской

1 января 2018 года всю страну потрясло убийство правозащитницы Ирины Ноздровской, ее тело нашли вблизи села Демидов под Киевом в водоеме. Родные сообщили, что 38-летняя женщина исчезла еще 29 декабря. Сейчас появились новые детали трагедии, и мать правозащитницы назвала вероятного заказчика.

Видео: новые детали в убийстве Ирины Ноздровской

Война на Донбассе в 2018 году: победы и достижения украинской армии

Пятый год войны не принес мира в Украину – постоянные обстрелы, провокации, бои. В 2018 году война на Донбассе превратилась в окопную, позиционную. Однако даже в таких условиях украинская армия вернула семь населенных пунктов, которые ранее были в так называемой серой зоне.

В 2018 году Украина испытывала и ставила на вооружение ряд новых образцов. Управляемая ракета "Нептун", система залпового огня "Ольха", новая самоходная артиллерийская установка "Богдана". А еще мы в конце получили от американских партнеров самые современные противотанковые комплексы "Джевелин".

Видео: победы украинцев в российско-украинской войне на Донбассе по 2018 год