Послушный и патриотический дерибан, – Гнап о добыче газа, офисе в сауне и доверчивой Тимошенко

Полтавская областная рада щедро раздает газовые недра сомнительным фирмам, у которых нет ни офисов, ни оборудования, и которые точно газ добывать не собираются. Зато эти странные фирмы тесно связаны с нынешним руководством страны, которое прибирает к рукам немало вкусных кусков государственной собственности.

Об этом в своем блоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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По его словам, три месяца назад депутаты Полтавского областного совета без аукционов отдали десять газовых месторождений фирме "Ист Юроуп Петролеум", которая контролируется российским олигархом Павлом Фуксом. Фукс – один из застройщиков центра Москвы и бизнес-партнер семьи бывшего президента России Ельцина. Также его часто видят как гостя в Администрации президента Порошенко.

Упомянутая фирма Фукса, которая получила недра на Полтавщине, не занимается добычей, потому что просто не имеет для этого ни персонала, ни техники. К тому же, ее офис зарегистрирован в сауне на окраине Киева. И понятно, что Фукс получает надра не для себя, а только помогает президенту Порошенко уйти с должности еще более состоятельным человеком. Действительно, почему бы не сделать "шоколадного барона" еще и газовым королем Украины?

– сообщил Гнап.

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, 2005 год

И добавил, что за решение о передаче Фуксу десяти газовых месторождений активно не голосовала лишь фракция президентской партии БПП в Полтавском облсовете: "Этот дерибан газовых недр в интересах российского олигарха послушно и организованно своими голосами поддержали даже такие патриоты, как фракции "Свобода" и "Укроп". А кроме того, за передачу недр Фуксу проголосовали и такие неистовые критики нынешней власти, как депутаты от "Батькивщины" и "Радикальной партии".

Но вы только не рассказывайте об этом Юлии Тимошенко. Она же наверняка верит, что ее депутаты на Полтавщине является настоящей оппозицией и не идут на порочную коррупционное сотрудничество с нынешней властью. Она наверное и не знает, что кроме голосования трехмесячной давности, когда ее родные депутаты помогли окружению Порошенко забрать недра для Фукса, буквально на прошлой неделе они провернули такой же фокус,

– отметил Дмитрий Гнап.

Юлия Тимошенко в 2018 жаловалась, что все газовые месторождения уже контролирует Порошенко

19 октября, как пояснил журналист, полтавские депутаты вновь собрались на очередную сессию и отдали еще четыре газовых месторождения сомнительным фирмам, которые тоже связывают с тем же Фуксом. И опять фракция "Батькивщина" почти в полном составе организованно поддержала эту инициативу депутатов БПП. "Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, что бы они не рассказывали вам о снижении цен на газ, прекрасно знают: газ – это лучший способ зарабатывать миллиарды в Украине", – подытожил журналист.

Видео полного выпуска блога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 29 октября 2018