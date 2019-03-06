Послы Евросоюза утвердили санкции против 8 россиян из-за агрессии РФ вблизи Керченского пролива
Послы Евросоюза согласовали санкции против восьми россиян за захват российскими силовиками 24 украинских моряков вблизи Керченского пролива осенью 2018 года.
Официально решение оформят на следующей неделе, сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.
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Послы ЕС согласовали санкции против 8 человек из России, которые ответственны за задержание 24 военнослужащих из Украины после инцидента в ноябре 2018,
– говорится в его сообщении.
Кроме того, Евросоюз собирается также продолжить санкции против 163 человек и 44 предприятий на полгода.
Отметим, что говорится о расширении так называемого "черного списка" ЕС на 8 человек. Все, кто попадают под эти ограничения, не могут открывать банковские счета в Европейском Союзе, посещать страны ЕС и вести бизнес на их территории. Кроме того, счета этих лиц, которые уже открыты на территории Евросоюза, будут заморожены.
Добавим, до июля 2019 года против России действуют такие ограничения:
- ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;
- запрет на экспорт и импорт торговли оружием;
- запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;
- ограничение доступа России к некоторых чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.
Что известно об агрессии РФ вблизи Керченского пролива и почему против России вводят санкции? 25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.
Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.
В свою очередь, в Европе и США уже неоднократно призывали россиян освободить пленных украинцев. Там осуждают действия России и угрожают новыми санкциями.