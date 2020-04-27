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      Посмотрим какой курс будет в новых руководителей, – Верланов рассказал о своей новой должности

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      Должность главы налоговой службы вне штата была принята осенью 2019 года. На практике это означает, что в течение 6 месяцев человек является государственным служащим и выполняю ту работу, которую ему будет определять новый глава или исполняющий обязанности председателя Государственной налоговой службы.

      Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал глава налоговой службы вне штата Сергей Верланов.

      Интересно Сергея Верланов уволили из налоговой: что о нем известно

      Он пояснил, что в течение 6 месяцев ему до 3 раз должны предложить переход на другую должность. В случае, если этого не будет сделано, тогда через 6 месяцев его контракт заканчивается и произойдет освобождение.

      "Я настроен на то, чтобы выполнять свои обязанности как государственный служащий в пределах определенных мне новым руководством. И продолжать реформу, продолжать выполнение обязательств по международным партнерами, МВФ, Евросоюзом. Все то, что мы делали", – сообщил Сергей Верланов.

      Сергій Верланов
      Сергей Верланов / Фото из Фейсбуку

      "Я верный тем принципам которым шел на эту службу – реформа, искоренения коррупционных схем, наполнения государственного бюджета, кадрового обновления. Посмотрим какой курс будет в новых руководителей", – добавил Верланов.

      Коротко об увольнении Верланова

      • 24 апреля нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.
      • На внеочередном заседании Кабинета Министров 24 апреля уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланов и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.
      • Вероятно, что отставки глав таможни и налоговой службы инициировал эксминистр финансов Игорь Уманский. По его словам, такая инициатива была за "скручивания" НДС, от которых госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно.
      • Действующий министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение так: "Они потеряли доверие людей и направлению. Это – первый шаг к очищению фискальных органов государства".
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости политики Новости Украины Сергей Верланов Государственная налоговая служба
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