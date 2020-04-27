Посмотрим какой курс будет в новых руководителей, – Верланов рассказал о своей новой должности

Должность главы налоговой службы вне штата была принята осенью 2019 года. На практике это означает, что в течение 6 месяцев человек является государственным служащим и выполняю ту работу, которую ему будет определять новый глава или исполняющий обязанности председателя Государственной налоговой службы.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал глава налоговой службы вне штата Сергей Верланов.

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Он пояснил, что в течение 6 месяцев ему до 3 раз должны предложить переход на другую должность. В случае, если этого не будет сделано, тогда через 6 месяцев его контракт заканчивается и произойдет освобождение.

"Я настроен на то, чтобы выполнять свои обязанности как государственный служащий в пределах определенных мне новым руководством. И продолжать реформу, продолжать выполнение обязательств по международным партнерами, МВФ, Евросоюзом. Все то, что мы делали", – сообщил Сергей Верланов.



Сергей Верланов / Фото из Фейсбуку

"Я верный тем принципам которым шел на эту службу – реформа, искоренения коррупционных схем, наполнения государственного бюджета, кадрового обновления. Посмотрим какой курс будет в новых руководителей", – добавил Верланов.

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