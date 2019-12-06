Пособники нацистов: Израиль возмутился из-за списка юбилеев, утвержденного Радой на 2020 год

Посольство Израиля заявило, что Верховная Рада решила отмечать в 2020 году юбилеи "многочисленных пособников нацистов". Интересно, что в их числе оказался даже Максим Железняк, который жил в XVIII веке.

Об этом говорится в письме посольства Израиля от 6 декабря в ответ на постановление Верховной Рады о праздновании памятных дат и юбилеев.

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Посольство называет 11 человек, которых считает "пособниками нацистов":

Владимир Кубийович (ученый, историк, географ, энциклопедист, главный редактор "Энциклопедии украиноведения")

Максим Зализняк (руководитель восстания Колиивщины в XVIII веке)

Василий Львович (полковник УПА)

Улас Самчук (писатель, журналист)

Василий Сидор (полковник УПА)

Кирилл Осьмак (член Украинской Центральной Рады, президент Украинского Главного Освободительного Совета)

Александр Вишневский (полковник армии УНР, историк)

Василий Галас (полковник УПА)

Ярослав Старух (публицист, политический и военный деятель)

Андрей Мельник (глава провода ОУН)

Учитывая наши хорошие отношения, мы требуем пересмотреть включение этих противоречивых личностей в список людей, который будет официально отмечен в вашей стране,

– говорится в письме.