17:52
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      22:50, 5 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Пособники нацистов: Израиль возмутился из-за списка юбилеев, утвержденного Радой на 2020 год

      251 Читати новину українською
      Посольство Израиля призвало Верховную Раду пересмотреть свое решение / facebook.com/IsraelinUkraine

      Посольство Израиля заявило, что Верховная Рада решила отмечать в 2020 году юбилеи "многочисленных пособников нацистов". Интересно, что в их числе оказался даже Максим Железняк, который жил в XVIII веке.

      Об этом говорится в письме посольства Израиля от 6 декабря в ответ на постановление Верховной Рады о праздновании памятных дат и юбилеев.

      Актуально: Украина и Израиль начали первые за 20 лет совместные научные проекты: фото

      Посольство называет 11 человек, которых считает "пособниками нацистов":

      • Владимир Кубийович (ученый, историк, географ, энциклопедист, главный редактор "Энциклопедии украиноведения")
      • Максим Зализняк (руководитель восстания Колиивщины в XVIII веке)
      • Василий Львович (полковник УПА)
      • Улас Самчук (писатель, журналист)
      • Василий Сидор (полковник УПА)
      • Кирилл Осьмак (член Украинской Центральной Рады, президент Украинского Главного Освободительного Совета)
      • Александр Вишневский (полковник армии УНР, историк)
      • Василий Галас (полковник УПА)
      • Ярослав Старух (публицист, политический и военный деятель)
      • Андрей Мельник (глава провода ОУН)

      Учитывая наши хорошие отношения, мы требуем пересмотреть включение этих противоречивых личностей в список людей, который будет официально отмечен в вашей стране,
      – говорится в письме.

       

      Как есть авокадо: советы по выбору и приготовлению
      сегодня
      22806
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада УПА Новости Израиля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:49 Кому грозит заключение, а кому пеня за неуплату алиментов
      Ірина Поліщук 4
      сегодня , 17:41 Судья получил оружие в подарок от Минобороны: его коллега скрыл полный список "счастливчиков"
      Ірина Шиба 10
      сегодня , 17:00 Нормандская встреча: все, что важно знать
      Вероніка Климська 99
      сегодня , 17:00 ДБР має очолити незалежний від політичного впливу директор
      Ілля Кротенко 135
      сегодня , 16:30 Жизнь после войны: беспокоится ли государство о психическом состоянии ветеранов?
      Богдан Мірошниченко 40
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук