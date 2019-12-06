Пособники нацистов: Израиль возмутился из-за списка юбилеев, утвержденного Радой на 2020 год
Посольство Израиля заявило, что Верховная Рада решила отмечать в 2020 году юбилеи "многочисленных пособников нацистов". Интересно, что в их числе оказался даже Максим Железняк, который жил в XVIII веке.
Об этом говорится в письме посольства Израиля от 6 декабря в ответ на постановление Верховной Рады о праздновании памятных дат и юбилеев.
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Посольство называет 11 человек, которых считает "пособниками нацистов":
- Владимир Кубийович (ученый, историк, географ, энциклопедист, главный редактор "Энциклопедии украиноведения")
- Максим Зализняк (руководитель восстания Колиивщины в XVIII веке)
- Василий Львович (полковник УПА)
- Улас Самчук (писатель, журналист)
- Василий Сидор (полковник УПА)
- Кирилл Осьмак (член Украинской Центральной Рады, президент Украинского Главного Освободительного Совета)
- Александр Вишневский (полковник армии УНР, историк)
- Василий Галас (полковник УПА)
- Ярослав Старух (публицист, политический и военный деятель)
- Андрей Мельник (глава провода ОУН)
Учитывая наши хорошие отношения, мы требуем пересмотреть включение этих противоречивых личностей в список людей, который будет официально отмечен в вашей стране,
– говорится в письме.
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