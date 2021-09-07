Режиссер мероприятия Станислав Литвинов в интервью открывает "занавес" "РетроМузФеста", который состоится уже 10 сентября в Киевском национальном академическом театре оперетты. В клетчатой рубашке, джинсах и галстуке-бабочке он спешит рассказать самое интересное из будущего мероприятия.

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Тематические фотозоны и стилизованные фойе

10 сентября возле единственного в Украине авто De Soto Series S-6 Custom De Luxe 1939 года все желающие смогут сделать фотографии / Фото предоставил Станислав Литвинов

Гости музыкального фестиваля окунутся в атмосферу ретро еще на улице, ведь рядом с театром их будет "встречать" единственное в Украине авто De Soto Series S-6 Custom De Luxe 1939 года. Возле своеобразной фотозоны все желающие смогут сделать фотографии, а затем прошагать по красной дорожке к центральному входу, говорит режиссер.

Во время фестиваля будут выставлять пластинки Весоловского, а также фотографии старого Киева Кирилла Третьяка / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Вместе с ним идем к малой сцене театра оперетты, которая находится на первом этаже здания. В 18:00 здесь начнется выставка пластинок Богдана Весоловского, которые сейчас находятся в архиве посла Украины в Ливане Игоря Осташа. Литвинов уверяет, что их будут воспроизводить на современном оборудовании от Валерии Веселовской, представительницы компании "НИК".

В этом зале также будут выставлять фотографии старого Киева 1930-1960-х Кирилла Третьяка, добавляет режиссер.

Буфет работает. Отдыхаем. Слушаем, как звучал голос Богдана Весоловского,

– подчеркивает Литвинов.

Идем уже ко второму фойе театра. "Здесь будет такое действо. За белым роялем участники "РетроМузФеста" будут исполнять песни композитора", – говорит режиссер. Он отмечает, что в этой комнате "костюмированные люди эпохи 1930-1960 годов будут приветствовать гостей".

"Шляпки, вуали и мушки"

Литвинов просит гостей одеться по дресс-коду, чтобы не портить общую атмосферу / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Дресс-код фестиваля – ретро-стиль или Black Tie. "Шляпки, вуали и мушки", – шутя Литвинов цитирует Игоря Осташа, посла Украины в Ливане и соорганизатора мероприятия.

Режиссер просит гостей одеться по дресс-коду, чтобы не портить общую атмосферу. Однако он обещает, что будут пускать даже тех, кто не будет придерживаться регламента в одежде.

В киевском театре оперетты Симон Петлюра заведовал литературной частью, а Павел Тычина работал контролером / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Поднимаемся на второй этаж и идем в "зеленую комнату". Литвинов отмечает: "Ее откроют специально для фестиваля". Администратор театра Елена перебивает его и просит не снимать, поскольку "днем здесь – кабинеты". Она закрывает портьеры и Литвинов продолжает: "Кто захочет, то сможет в этом зале сфотографироваться. Давайте сделаем тест на режиссере".

Литвинов: "Кто захочет, то сможет в этом зале сфотографироваться. Давайте сделаем тест на режиссере" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Уже через мгновение соорганизатор фестиваля садится на кресло и начинает позировать.

Это историческая гостиная. Петлюра у нас начинал заведующим литературной частью до того, как он стал тем самым. А одна известная личность работала у нас контроллером. Трактор в поле дыр-дыр-дыр, мы за мир...

– рассказывает администратор и указывает на стенд, на котором изображены фотографии выдающихся украинцев.

"Тычина?" – спрашиваем мы. "Именно так", – подтверждает администратор. В тот же миг Литвинов отмечает: "Все начинают хорошую карьеру с театра оперетты".

Во время перерыва Литвинов записывает анонс "РетроМузФеста" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Во время перерыва мы заходим в большой зал театра. Все работают – от уборщиц до артистов симфонического оркестра. Литвинов садится в партере – секторе, где будут сидеть приглашенные VIP-гости.

Режиссер просит нас "посветить" его мобильным фонариком, ведь в зале "достаточно темно". Соглашаемся. Дарья, помощница Литвинова, начинает на телефон снимать анонс "РетроМузФеста".

"Приглашаем десятого сентября в новый зал театра оперетты на гала-концерт шестого "РетроМузФеста"...", – говорит он в сопровождении симфонического оркестра, артисты которого после небольшого перерыва снова работают. Из оркестровой ямы раздается торжественная музыка.

В большом зале театра оперетты работают все – от уборщиц до артистов симфонического оркестра / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

"Изюминка" театра – ретро-туалет

Мужской туалет киевского театра оперетты / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

"А какой здесь туалет! И я не шучу", – говорит Литвинов и ведет нас к ретро-уборной, которая победила во всеукраинском конкурсе "BEST WC".

Посмотрите, какой свет, какие картины. Насколько все гармонично до мельчайших деталей. А какие зеркала!

– восхищается режиссер.

В коридоре он начинает позировать перед зеркалом, которое сделано в форме силуэта Мистера Икс – героя оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка".

Режиссер позирует перед зеркалом, которое расположено возле ретро-уборной / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

После экскурсии по театру идем в кафе, которое работает "только для своих". Оно находится на цокольном этаже. Режиссер записывает номер телефона администратора Елены, поскольку выйти из здания можно только с помощью спецпропусков. "Звонит Луи де Фюнес", – шутит он и проверяет, правильно ли записал номер.

На цокольном этаже здания находится кафе, которое работает только для сотрудников театра / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Посол, который любит петь

В кафе более подробно обсуждаем будущий фестиваль "Нарисуй мне ночь". Станислав Литвинов объясняет происхождение названия "РетроМузФеста".

В 60-е годы XX века украинский писатель Николай Петренко написал слова к песне "Нарисуй мне ночь". По словам режиссера, популярностью пользовалась именно версия композитора Мирослава Скорика. "Она была более развлекательная, веселая", – говорит он и начинает напевать.

В этом году международный фестиваль ретро-музыки имени Богдана Весоловского будет состоять из двух действий / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

В Канаде же Богдан Весоловский написал "более спокойную и взвешенную музыку" на слова Петренко, ведь почувствовал "дух диссидентства", говорит соорганизатор фестиваля.

Существует две версии песни – Весоловского и Скорика, которые были родственниками между собой. Мы решили популяризировать именно "канадскую" версию произведения. Ее будет выполнять соучредитель фестиваля Орест Цымбала,

– добавляет Литвинов.

Основатель "РетроМузФеста" Игорь Осташ еще во время работы послом в Канаде решил популяризировать творчество Богдана Весоловского в Украине и за рубежом.

Композитор имел блестящее дипломатическое образование, но вошел в историю как музыкант. Посол же вошел в историю как успешный дипломат, автор десятой статьи Конституции (государственный язык в Украине – украинский – 24 канал). Однако он очень любит слушать музыку и петь,

– подчеркивает режиссер.

Посол Игорь Осташ родился в селе Дулибы в Стрыйском районе Львовской области, а Богдан Весоловский жил и учился в Стрые. Дипломат решил вернуть имя своего земляка.

При его авторстве вышел фильм "Бонди, или возврат Богдана Весоловского". Остап Весоловский, сын композитора, передал все имущественные права на музыку отца Игорю Осташу, чтобы популяризировать музыку композитора в Украине.

"РетроМузФесты" Первый "РетроМузФест" проходил в 2015 году в Стрые, гала-концерт во Львове и в киевском театре оперетты. Второй фестиваль прошел в Полтаве, третий – в Одессе, четвертый – в Киеве. Пятый "РетроМузФест" проходил онлайн из-за пандемии коронавируса. И уже 10 сентября пройдет шестой – в киевском театре оперетты.

В этом году оркестр будет дирижировать Евгений Брага. Его режиссер фестиваля называет музыкантом "голливудского уровня".

Брага создавал музыку для премии "Оскар" и самых кассовых фильмов мира,

– говорит соорганизатор мероприятия.

Члены семьи "Бондианы"

Фестиваль состоит из двух действий. В первой группе "Шпилясті кобзарі", соучредитель фестиваля Орест Цымбала и лауреаты премий "РетроМузФеста" прошлых лет будут исполнять песни Весоловского и киевского ретро.

Украинская писательница и жена посла Украины в Ливане Марина Гримич "будет создавать литературную атмосферу" Киева 1960-х годов. Между выступлениями участников она будет зачитывать фрагменты из собственных книг "Юра" и "Клавка", говорит режиссер.

"РетроМузФест" впервые посетит звезда сирийского телевизионного шоу "Школьные дни" / Фото: middleeast.in-24

Львовянка Оксана Бобошко будет окунать зрителей в европейскую моду и стиль 1930-х годов. "На сцене на манекенах продемонстрируют модную одежду тех времен", – отмечает Литвинов. "Изюминкой" первого действия станет выступление арабского актера Моатасема Аннагара. Вместе с послом Украины в Ливане Игорем Осташем он исполнит песню ливанской певицы Файруз (настоящее имя – Нухад Хаддад – 24 канал).

Вести мероприятие будет украинская актриса Римма Зюбина и дипломат Игорь Осташ. Впервые они работали в тандеме во время четвертого "РетроМузФеста". Литвинов уверяет, что ведущие мероприятия "знают Весоловского и живут ним".

Те, кто присоединяется к этому проекту, навсегда становятся членами семьи "Бондианы",

– добавляет он.

Во втором действии в сопровождении оркестра будут петь солистка Венской оперы Виктория Лукьянец, солистка Львовской оперы Галина Вильха, украинская певица Иллария, а также основатель фестиваля и дипломат Игорь Осташ.

Во время исполнения песен артисты театра будут танцевать, режиссер будет танцевать. У нас будет лучшая пара танго,

– говорит режиссер мероприятия.

Культурная дипломатия

Литвинов: "Очень много гостей будет из МИДа, ВРУ, Кабмина, Меджлиса" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Такие меры улучшат международные отношения Украины с другими государствами, считает Станислав Литвинов. "Очень много гостей будет из МИДа, ВРУ, Кабмина, Меджлиса", – говорит режиссер, но фамилии приглашенных гостей не называет.

Люди частично то подтвердили, но точно мы узнаем только на фестивале, будут ли они,

– объясняет он.

Ранее во время фестиваля проводили и конкурс песен. В этом году его отменили из-за пандемии коронавируса, говорит режиссер.

А вы с фото уже закончили? Вы же держите меня в кулаках,

– спрашивает режиссер и уже через мгновение снимает галстук-бабочку.

Кто такой Богдан Весоловский

Станислав Литвинов: "Композитор имел блестящее дипломатическое образование, но вошел в историю как музыкант" / Фото из личного архива Богдана Весоловского

Будущий украинский композитор, песенник и аккордеонист родился в Вене 31 мая 1915 года. После Первой мировой войны вместе с семьей переехал в Стрый. Учился на юридическом факультете Львовского университета, а также в Высшем музыкальном институте имени Николая Лысенко. Чуть позже закончил Консульскую академию в Вене. Знал несколько иностранных языков.

Весоловский начал писать музыку с 16 лет. В 1930-х годах вместе со скрипачом Леонидом Яблонским (Ябцьом) и аккордеонистом Анатолем Кос-Анатольским входил в состав популярной в то время молодежной "Джаз-капеллы Яблонского". Солисткой была Ирина Яросевич.

"Джаз-капелла Яблонского" / Фото из личного архива Богдана Весоловского

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