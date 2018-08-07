Посол Нидерландов озвучил условие, при котором санкции против России будут иметь больший эффект

Европейские санкции будут иметь больший эффект тогда, когда в России будут расти протестные настроения.

Такое мнение высказал в интервью изданию "Фокус" посол Нидерландов в Украине Эдуард Хукс.

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"Мы видим, что пока санкции не изменили политического поведения Москвы. В то же время мы знаем, когда эффект от этих санкций может вырасти: когда будет больше протестной активности внутри самого российского общества. Это способно, мы надеемся, изменить поведение Владимира Путина", – убежден посол.

Несмотря на то, что в Нидерландах присутствуют различные мнения относительно целесообразности санкций, в стране осуждают российскую агрессию и аннексию Крыма, и войну на Донбассе.

"Я уверен, что пока не будет прогресса в выполнении минских договоренностей, пока Россия не начнет вести себя как положено, санкции сняты не будут", – отметил дипломат.