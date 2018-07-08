Посол рассказал, как Украина примет участие в саммите НАТО несмотря на вето Венгрии

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украине удалось обойти блокировку Венгрией участия страны во встрече комиссии Украина – НАТО.

Об этом он заявил в прямом эфире "Радио Свобода".

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Благодаря взаимодействию с союзниками по НАТО нам удалось переступить через блокировку, которую устанавливает Венгрия, пытаясь злоупотребить принципом консенсуса, который существует в НАТО. Вариант, который был определен, – это совместное заседание с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украины, и Грузии пообещали, что они станут членами НАТО. Мы собираемся снова с альянсом и будем обсуждать, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать и какая помощь альянса может быть предоставлена ​​обеим странам ",

– отметил дипломат.

Вадим Пристайко отметил, что Венгрия может заблокировать заявление этого заседания, но более значимым он считает декларацию саммита, поскольку это документ, "по которому альянс живет от саммита к саммиту".

"Будет также коммюнике саммита, которое подписывают все члены альянса. Это те документы, где будут зафиксированы все необходимые для Украины шаги", –добавил он.

Главной ожидаемой победой глава представительства Украины при НАТО назвал поддержку альянса в противостоянии с Россией, а также отметил необходимость разблокирования военно-технического сотрудничества с альянсом.