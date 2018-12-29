Посол рассказал об опасности для украинцев при въезде в Беларусь из-за списков от РФ

В граждан Украины могут возникнуть проблемы при въезде в Беларусь. Эти препятствия связаны с действием списков нежелательных для въезда лиц, составленных в России.

Об этом сообщил чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, пишет издание "Свободные новости – плюс".

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Он отмечает, что российский перечень "нежелательных лиц" влияет на Беларусь из-за создания Союзного государства между ней и Россией.

Для некоторых украинских граждан возникали проблемы с въездом в Беларусь или пребыванием здесь. Связано это с тем, что в России существуют списки нежелательных для въезда лиц, эти списки могут действовать и на территории Беларуси как члена Союзного государства,

– пояснил посол.

Он также добавил, что сейчас украинское посольство наладило сотрудничество в этой сфере с белорусскими миграционными и консульскими структурами.

"Даже если человек находится в таких списках, мы находим решения, исходя из взаимных интересов", – отметил Кизим.

При этом дипломат рекомендовал гражданам Украины, у которых возникают сомнения по поводу их пребывания в таких списках, обращаться по этому вопросу в белорусские миграционные органы перед поездкой в ​​Беларусь.

К слову, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.



Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

Что такое Союзное государство?Это сверхгосударственное образование, включающее в себя Россию и Беларусь, с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним и.о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом РБ Александром Лукашенко.