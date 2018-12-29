00:13
30 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Посол рассказал об опасности для украинцев при въезде в Беларусь из-за списков от РФ

      113 Читати новину українською
      Посол рассказал о проблемах при въезде украинцев в Беларусь
      Посол рассказал о проблемах при въезде украинцев в Беларусь / Фото из открытых источников

      В граждан Украины могут возникнуть проблемы при въезде в Беларусь. Эти препятствия связаны с действием списков нежелательных для въезда лиц, составленных в России.

      Об этом сообщил чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, пишет издание "Свободные новости – плюс".

      Читайте также: Вероятное объединение России и Беларуси: что говорят в Кремле

      Он отмечает, что российский перечень "нежелательных лиц" влияет на Беларусь из-за создания Союзного государства между ней и Россией.

      Для некоторых украинских граждан возникали проблемы с въездом в Беларусь или пребыванием здесь. Связано это с тем, что в России существуют списки нежелательных для въезда лиц, эти списки могут действовать и на территории Беларуси как члена Союзного государства,
      – пояснил посол.

      Он также добавил, что сейчас украинское посольство наладило сотрудничество в этой сфере с белорусскими миграционными и консульскими структурами.

      "Даже если человек находится в таких списках, мы находим решения, исходя из взаимных интересов", – отметил Кизим.

      При этом дипломат рекомендовал гражданам Украины, у которых возникают сомнения по поводу их пребывания в таких списках, обращаться по этому вопросу в белорусские миграционные органы перед поездкой в ​​Беларусь.

      К слову, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.

      Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

      Что такое Союзное государство?Это сверхгосударственное образование, включающее в себя Россию и Беларусь, с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним и.о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом РБ Александром Лукашенко.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 29 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 29 декабря: Запрет украинских товаров, запрет салютов, "запрет" на Мальдивы
      29 декабря , 22:01 Главные новости 29 декабря: Запрет украинских товаров, запрет салютов, "запрет" на Мальдивы
      301
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Камілла Лекберґ: злочини інколи виправдовуються
      29 декабря , 22:00 Камілла Лекберґ: злочини інколи виправдовуються
      Наталія Лебідь 107
      Переговори з Росією – повна маячня
      29 декабря , 15:03 Переговори з Росією – повна маячня
      Артем Овдієнко 1462
      Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
      29 декабря , 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
      Юлія Михайлова 2727
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук