Посол РФ рассказал, были ли секретные договоренности на встрече Трампа с Путиным

Посол России в США Анатолий Антонов отрицал, что на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки были достигнуты какие-то "секретные договоренности".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Он заявил, что все договоренности, которых достигли президенты, объявили "четко и понятно".

Антонов добавил, что также на переговорах речь шла об Украине и Сирии, после чего были даны конкретные поручения экспертам работать в этой сфере.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности и сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин.

Во время встречи президент России признался, что позиция Дональда Трампа и США относительно украинского Крыма остается неизменной – полуостров был незаконно аннексирован Москвой. Путин также заверил, что Россия готова продлить контракт о транзите газа через Украину в случае урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".