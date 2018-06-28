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22:53, 26 июня
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Посол Швейцарии стал виновником ДТП с участием трех машин на Львовщине

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Накануне в Каменка-Бугском районе Львовской области в аварию с участием трёх автомобилей попал Посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер. Сам дипломат не пострадал, но легкие травмы получила его пассажирка.

Как написал в сети пользователь Виталий Смирнов, Гийом Шойрер был за рулем автомобиля Volvo. Также в ДТП пострадали легковушка Chery Amulet и микроавтобус Volkswagen Transporter.

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"Телесные повреждения – у водителя Volkswagen, пассажиров Chery, у пассажирки Вольво. Предварительно травмы у всех легкие. Посол – целый. Все были трезвыми. Машины избиты. Кто виноват и что именно сделал, устанавливается", – сообщил он.

Посол, Швейцарія, ДТП, Львів, Шойрер

Добавим, что информацию об инциденте уже подтвердили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, однако, был ли посол Швейцарии участником ДТП, не указывается.

"27 июня в 19:20 на 507 километре автодороги Киев – Чоп в Каменка – Бугском районе близ села Дидилов водитель (гражданин Швейцарии), 1963 года, управляя автомобилем Volvo СХ60, двигаясь из города Киев в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Т4 под управлением жителя села Гаи-Детковецкие Бродовского района, 1975 года рождения, и Chery Amulet под управлением жителя Львова, 1965 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – рассказали в обладминистрации.

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Кроме того, в ЛОГА добавили, что в результате ДТП получили травмы три водителя и три пассажира:

– пассажир автомобиля Volvo, 1969 года, проживает в Киеве, госпитализирована в первую хирургию больницы скорой помощи Львова;

– водитель автомобиля Volkswagen Т4, госпитализирован в Буске центральную районную больницу;

– пассажирка автомобиля Chery, 1969 года, проживает во Львове, после осмотра и оказания медицинской помощи ее отпустили домой;

– пассажирка автомобиля Chery, 2007 года рождения, проживает во Львове, после осмотра и оказания медицинской помощи ее отпустили домой;

– водитель автомобиля Volvo, после осмотра и оказания медицинской помощи в МТП-3 был отпущен домой;

– водитель автомобиля Chery, после осмотра и оказания медицинской помощи в МТП-3 был отпущен домой.

Напомним, недавно депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин совершил наезд на молодого человека, в результате чего тот погиб.

Теги: Новости Украины Новости Львова Швейцария Аварии и ДТП Фотоновости
Источник: 24 канал
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