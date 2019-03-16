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      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Посол США прокомментировала коррупцию в "Укроборонпроме" и работу НАБУ и САП

      Актуальное интервью 47 Читати новину українською

      О скандале в "Укроборонпроме", президентских выборах в Украине и о войне России с Украиной – рассказала посол США Мари Йованович в эфире 24 канала.

      О коррупции в "Укроборонпроме"

      Обнародованные расследования и соответствующие обвинения вызывают серьезную обеспокоенность у друзей Украины, но в первую очередь – у самих украинцев, которые, как вы сказали, уже шесть лет находятся в состоянии войны с Россией. Конечно, мы считаем, что важно, чтобы все правоохранительные органы, независимо от того, какие обвинения звучат, расследовали факты, обнародованные командой Бигуса.

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      – Кроме того, должны быть проведены расследования внутри самих правоохранительных органов на предмет обнародованных обвинений. Мы знаем, что НАБУ начало внутреннее расследование. Мы приветствуем такое решение. Мы заинтересованы в том, чтобы и другие так сделали.

      Об эффективности антикоррупционных органов

      – Мы поддерживаем НАБУ, мы поддерживаем САП, мы поддерживаем целый ряд правоохранительных институций в Украине, которые прилагают усилия для продвижения реформ. В частности, я имею в виду патрульную полицию, но не только ее. По моему мнению, все эти институты должны продолжать продвигать реформы.


      – Я думаю, что большинство украинцев, я разговаривала со многими, желают, чтобы реформы проходили быстрее. Но в реальной жизни так не работает. Нельзя все изменить в один миг. По моему мнению, это задача власти продолжать продвигать реформы, проводить расследования, когда случаются нарушения, привлекать виновных к ответственности.

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      – Для американцев важно доносить до американской власти, что они от нее ожидают через контакты со своими членами Конгресса и представителями на местах, а также на выборах с помощью ящиков для голосования и собственного голоса. И это важно для украинцев также, надо требовать от руководства государства отчитываться за их действия.

      Поддержка США

      – Мы активно поддерживаем Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. В этом году мы запланировали 250 млн долларов и дополнительный бюджет, которые будут использованы как пособие для проведения обучения украинских военных и для закупки снаряжения. Общая сумма такой помощи за последние несколько лет, начиная с 2014 года, составила уже 1,1 миллиардов долларов США. Это серьезная помощь. Мы верим, что украинские военные использовали ее на очень важные цели.

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      – Если речь идет об отмывании денег в "Укроборонпроме" или в других подразделениях оборонной системы, то деньги не дойдут до украинских солдат, которые воюют на передовой, чтобы в других городах было спокойствие, как во Львове, чтобы люди жили нормальной жизнью в Украине. Конечно тут возникают вопросы. Что же в конце концов происходит? Почему эти деньги не были использованы на важные цели? В частности, на обеспечение военных. Важно, чтобы украинская власть расследовала это дело и привлекла виновных к ответственности.

      Выборы в 2019 году

      – Мы с большим интересом следим за этой избирательной кампанией. И не только за президентской гонкой, первым и вторым туром, а также и за парламентскими выборами, которые будут проходить в октябре, и за местными выборами в следующем году. Это два важных года для Украины в том смысле, что будут выбирать новых руководителей.

      Больше – смотрите в видео.

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      Теги: Новости США Выборы Президента 2019 Парламентские выборы 2019 НАБУ САП Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Источник: 24 канал
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