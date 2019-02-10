Посол США в Германии раскритиковал сторонников "Северного потока-2" и напомнил об Украине

Вашингтон осуждает роль Германии в строительстве "Северного Потока-2". Действия Москвы лишь подтверждают то, что доверять России в вопросе транзита газа через Украину – наивно.

Посол США в Германии Ричард Гренелл считает, что Германия должна отказаться от предоставления Москве большей власти из-за газа, пишет издание Welt.

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Так, дипломат в этом контексте упомянул выход США и РФ из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и отметил позиции Германии в этой истории.

И администрация Обамы, и администрация Трампа в совокупности обнаружили более 30 нарушений (договора – 24 канал) со стороны России. Мы просим наших немецких партнеров усилить давление на Россию из-за этих нарушений. Если Германия действительно обеспокоена российским ядерным оружием, то не должна ли она отказаться от предоставления Москве большей власти путем покупки российского газа?

– заявил он.

Гренелл подчеркнул, что США давно выступают за диверсификацию энергетики в Европе. США поддерживают парламент ЕС и страны, которые выступают против "Северного потока-2".

Посол США также отметил, что "российское поведение само отвечает на этот вопрос", поэтому не стоит надеяться, что после реализации проекта транзит газа через Украину продолжится.

"Они сбили пассажирский самолет, применили химическое оружие к противнику, захватили землю в Европе, и поведение России в Керченском проливе, где недавно были взяты в заложники 24 украинских солдата, которые все еще находятся в тюрьме, показывает, что это наивно. А Москва прекращала поставки газа зимой четыре раза за последние двенадцать лет", – добавил дипломат.

Отметим, страны Европейского союза договорились по поводу урегулирования проекта газопровода "Северный поток-2", Франция и Германия предложили альтернативные правки. Таким образом европейские лидеры дали "зеленый свет" прокладке трубопровода и договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.