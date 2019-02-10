22:46
10 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПО ПОВОДУ ГАНДЗЮК НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностальгия России за СССР. Цирк Путина
      Вєсті Кремля
      22:47, 9 февраля
      Вести. UA. Жир: Что скрывает Насиров. Лексика третьего тысячелетия
      Вєсті.UA
      19:32, 9 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, 8 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Выборы как праздник
      Згадати все
      00:55, 9 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЗАДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПО ПОВОДУ ГАНДЗЮК НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Посол США в Германии раскритиковал сторонников "Северного потока-2" и напомнил об Украине

      64 Читати новину українською
      Посол США в Германии раскритиковал сторонников "Северного потока-2" и напомнил об Украине
      / Фото из открытых источников

      Вашингтон осуждает роль Германии в строительстве "Северного Потока-2". Действия Москвы лишь подтверждают то, что доверять России в вопросе транзита газа через Украину – наивно.

      Посол США в Германии Ричард Гренелл считает, что Германия должна отказаться от предоставления Москве большей власти из-за газа, пишет издание Welt.

      Читайте также: Этот номер не пройдет: Россия пригрозила ЕС из-за "Северного потока-2"

      Так, дипломат в этом контексте упомянул выход США и РФ из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и отметил позиции Германии в этой истории.

      И администрация Обамы, и администрация Трампа в совокупности обнаружили более 30 нарушений (договора – 24 канал) со стороны России. Мы просим наших немецких партнеров усилить давление на Россию из-за этих нарушений. Если Германия действительно обеспокоена российским ядерным оружием, то не должна ли она отказаться от предоставления Москве большей власти путем покупки российского газа?
      – заявил он.

      Гренелл подчеркнул, что США давно выступают за диверсификацию энергетики в Европе. США поддерживают парламент ЕС и страны, которые выступают против "Северного потока-2".

      Посол США также отметил, что "российское поведение само отвечает на этот вопрос", поэтому не стоит надеяться, что после реализации проекта транзит газа через Украину продолжится.

      "Они сбили пассажирский самолет, применили химическое оружие к противнику, захватили землю в Европе, и поведение России в Керченском проливе, где недавно были взяты в заложники 24 украинских солдата, которые все еще находятся в тюрьме, показывает, что это наивно. А Москва прекращала поставки газа зимой четыре раза за последние двенадцать лет", – добавил дипломат.

      Отметим, страны Европейского союза договорились по поводу урегулирования проекта газопровода "Северный поток-2", Франция и Германия предложили альтернативные правки. Таким образом европейские лидеры дали "зеленый свет" прокладке трубопровода и договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      blog_ava
      По всей России с стычками и задержаниями прошел "Марш материнского гнева": что это такое
      сегодня
      3602
      Теги: Новости политики Новости США Новости России Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      сегодня , 22:30 "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      Юлія Ліпенцева 120
      Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 337
      Самые смешные мемы недели: лох Янукович, "Бляха" от Луценко, сладкий сон Трампа
      сегодня , 20:01 Самые смешные мемы недели: лох Янукович, "Бляха" от Луценко, сладкий сон Трампа
      329
      Боротьба за МОЗ: чого насправді хочуть ті, кому заважає Уляна Супрун
      сегодня , 20:00 Боротьба за МОЗ: чого насправді хочуть ті, кому заважає Уляна Супрун
      Тетяна Мартинюк 137
      Как вернуть Супрун и провокации МП касаемо языка богослужения в ПЦУ – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Как вернуть Супрун и провокации МП касаемо языка богослужения в ПЦУ – топ-5 видео недели
      133
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Мы хотим, чтобы россияне знали правду о Путине, – отец погибшего в катастрофе "Боинга 777"
       29 мая 2018 , 16:58
      Опасная стратегия Трампа: западные СМИ о причинах выхода США из ЮНЕСКО и его последствиях
       13 октября 2017 , 15:09
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук