Посол Украины показал, чем опасны "зрадолюбы": Сколько себя помню, у нас плач и срач

Посол Украины в Австрии Александр Щерба в сеть выложил историю о "беспомощных" украинских "активистах" и рассказал, что они плохого делают своей стране.

Историю дипломат изложил в Facebook.

Он рассказал, что недавно была небольшая проблема с доставкой в ​​Украину гуманитарного груза. Помощь "симпатичному украинскому городу" предоставляла известная международная организация, названия которой посол не указал.

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По словам Щербы, проблема касалась растаможивания в Украине. Из международной организации обращались к местным "активистам", но те только руками разводили и "по рабочим вопросам были они абсолютно "беспомощные". В результате процедура затянулась и гуманитарный груз пришел на место с опозданием.

Когда возникла пауза – "беспомощные" заволновались. Начали писать в славную международную организацию, мол – караул! – украли груз. И грустно добавляли от себя так уж у нас все в Украине принято – воруют все!

– добавил посол.

Посол объяснил активистам, что груз никуда не исчез, но задерживается из-за растаможки.

"Беспомощные" на несколько дней затаились – а потом снова пошли имейлы в европейскую столицу: мол, мы всё же думаем, что же точно украли. В конце концов груз пришел – "беспомощные" замолчали. Но у меня большие сомнения, что эта международная организация еще хоть когда-нибудь будет передавать грузы в Украину. Там же у них "воруют все!" – добавил Щерба.

Посол добавил, что "легкость, радость, энтузиазм, с которым некоторые украинцы публично унижают собственную страну, ставят себя выше своей страны – это нечто такое сугубо наше, украинское".

Он добавил, что не отрицает наличие у власти "беспомощных", но отметил что в результате в стране с одной стороны и с другой стоит сплошной "стон египетский", на фоне которого тихо работаю люди работящие и честные.

У нас постоянно, сколько я себя помню "хуже чем сейчас еще никогда не было". Сколько я себя помню, у нас плач и срач. Друзья, такое настроение – это плохо для Украины и хорошо для тех, кто желает Украине зла. Сейчас решается: быть Украине или не быть. К сожалению, многие из своих же готовы эту Украине сжечь, чтобы только начать жизнь с чистого листа,

– отметил Щерба.