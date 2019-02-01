Посол Украины в Финляндии продолжит лечение на родине после несчастного случая

Посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова решили отправить на родину для лечения после того, как дипломат провел 4 месяца в больнице в Хельсинки после серьезного травмирования.

Еще 18 сентября Андрей Олефиров тяжело травмировался, упав с лестницы в здании посольства Украины, говорится в местном издании Helsingin Sanomat.

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Его сразу госпитализировали в клинику для интенсивной терапии. Посол 4 месяца находился в больнице в Хельсинки, но теперь покинул Финляндию для дальнейшего лечения на родине. Информация о состоянии здоровья посла пока не разглашается.

Советник украинского посольства Илья Квас заверил, что инцидент был несчастным случаем. Олефиров упал с лестницы в конце рабочего дня и получил серьезные травмы.

Заметим, с 18 сентября страница посла в Twitter и Facebook не обновляется. Олефиров стал послом Украины в Финляндии в августе 2014 года. До этого он два года работал заместителем министра иностранных дел Украины.