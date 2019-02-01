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      Посол Украины в Финляндии продолжит лечение на родине после несчастного случая

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      Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров
      Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров / Фото из открытых источников

      Посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова решили отправить на родину для лечения после того, как дипломат провел 4 месяца в больнице в Хельсинки после серьезного травмирования.

      Еще 18 сентября Андрей Олефиров тяжело травмировался, упав с лестницы в здании посольства Украины, говорится в местном издании Helsingin Sanomat.

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      Его сразу госпитализировали в клинику для интенсивной терапии. Посол 4 месяца находился в больнице в Хельсинки, но теперь покинул Финляндию для дальнейшего лечения на родине. Информация о состоянии здоровья посла пока не разглашается.

      Советник украинского посольства Илья Квас заверил, что инцидент был несчастным случаем. Олефиров упал с лестницы в конце рабочего дня и получил серьезные травмы.
      Заметим, с 18 сентября страница посла в Twitter и Facebook не обновляется. Олефиров стал послом Украины в Финляндии в августе 2014 года. До этого он два года работал заместителем министра иностранных дел Украины.

      Теги: Новости политики Новости Украины Здоровье Финляндия
      Источник: 24 канал
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