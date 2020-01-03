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      Посол Украины в Польше прокомментировал ситуацию с историческими спорами между странами

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      История уже не определяет повестку дня отношений Украины и Польши, – Дещица / EPA

      Вопросы истории между Украиной и Польшей уже не являются основными темами переговоров, но остаются на повестке дня. В то же время уменьшение напряжения между странами разблокировало много других вопросов.

      Этому способствовало снятие запрета на проведение поисково-эксгумационных работ польских жертв в Украине, сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью Укринформ.

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      Посол подчеркнул, что это решение разблокировало ведение диалога во многих других плоскостях и сняло напряжение на официальном уровне.

      Хотя исторические вопросы остаются в перечне повестки дня двусторонних отношений, но их сняли с топагенди. На это повлияли решения о снятии запрета на поисково-эксгумационные работы в Украине, что реализовано после визита Президента Зеленского в Польшу,
      – пояснил он.

      Дещица также сообщил, что его встречи с польскими чиновниками свидетельствуют о том, что они намерены взяться за благоустройство легальных украинских мест памяти в Польше.

      "Это требует определенного времени, процедур. Наконец, заявление Президента Украины также не означала немедленного разблокирования поисково-эксгумационных работ. Она прозвучала в августе, а работа началась в конце ноября. Есть определенные процедуры, которые нужно выполнить. И такова позиция польской стороны", – подчеркнул посол.

      Он при этом отметил, что “институты, возможно, и третьи стороны, которые заинтересованы, чтобы этот вопрос и в дальнейшем было предметом раздора между украинцами и поляками”.

      Но если мы убеждены в важности украинско-польского стратегического партнерства, то мы должны стоять выше таких попыток и провокаций, вести себя цивилизованно, исходя из принципа, что надо почтить тех лиц и воинов, которые погибли. И это правило должно быть применено ко всем,
      – считает дипломат.

      Дещица добавил, украинская сторона хочет возобновить консультации в рамках двустороннего соглашения от 1994 года о сохранении мест памяти. По его словам, это нужно для того, чтобы урегулировать все вопросы, связанные с такими местами как в Польше, так и в Украине.

      "То есть, мы имеем правовую базу для такого сотрудничества – только нужно ее использовать", – подчеркнул Дещица.

      О восстановлении эксгумационных работ президент Владимир Зеленский заявлял еще во время встречи с Анджеем Дудой 31 августа. Украинский лидер также предложил Дуде соорудить на украинско-польской границе совместный мемориал примирения. Президент Украины подчеркнул, что нет никаких вопросов, которые бы нельзя было решить диалогом.

      Почему Украина запретила эксгумацию тел в польских захоронениях?

      • Это в 2017 году инициировал Украинский институт национальной памяти в ответ на серию вандализмов против украинских памятников в Польше и в частности на демонтаж украинского памятника в селе Грушовичи под Перемышлем.
      • Польские власти эти акты надругательства не осуждала, а последний даже назвала законным.
      • Директор Украинского института Владимир Вятрович заявлял, что мораторий на эксгумацию польских захоронений может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Польши История
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