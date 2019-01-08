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      Посол Украины в Турции рассказал о состоянии моряков, пострадавших в аварии судна в Черном море

      77 Читати новину українською
      Судно затонуло в Черном море у берегов Турции
      Судно затонуло в Черном море у берегов Турции / unn.com.ua

      Посол Украины в Турции Андрей Сибига рассказал, что консул вместе с представителями украинской общины посетил в больницах турецкого Самсуна всех моряков, которые 7 января пострадали в результате аварии грузового судна в Черном море.

      Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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      Посол отметил, что состояние пострадавших – удовлетворительное и выразил признательность турецким спасателям, и также добавил, что поддерживает связь с семьями украинцев.

      Напомним, 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно. На его борту находилось 13 человек, среди которых 11 – украинцы. В результате аварии погибли 6 человек. По информации украинского МИД, четыре из них были гражданами Украины. Также во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что остальные члены экипажа были госпитализированы и все они находятся под надлежащим присмотром.

      Как заявил начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, судно затонуло в результате удара волны, поскольку не выдержало и разломилось.

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Авария судна с украинцами вблизи Турции МИД Украины Водный транспорт Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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