Посол Украины в Турции рассказал о состоянии моряков, пострадавших в аварии судна в Черном море

Посол Украины в Турции Андрей Сибига рассказал, что консул вместе с представителями украинской общины посетил в больницах турецкого Самсуна всех моряков, которые 7 января пострадали в результате аварии грузового судна в Черном море.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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Посол отметил, что состояние пострадавших – удовлетворительное и выразил признательность турецким спасателям, и также добавил, что поддерживает связь с семьями украинцев.

Консул разом із представниками української громади відвідав у лікарнях Самсуна всіх потерпілих моряків-стан задовільний,тримаються бадьоро,допомога надається.Вдячний турецьким рятувальникам-моряків врятовано після 5 год.перебування у крижаній воді-справжнє диво.Близькі на зв’язку — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 7 січня 2019 р.

Напомним, 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно. На его борту находилось 13 человек, среди которых 11 – украинцы. В результате аварии погибли 6 человек. По информации украинского МИД, четыре из них были гражданами Украины. Также во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что остальные члены экипажа были госпитализированы и все они находятся под надлежащим присмотром.

Как заявил начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, судно затонуло в результате удара волны, поскольку не выдержало и разломилось.