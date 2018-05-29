Посольство США отреагировало на гибель школьницы на Донбассе: Россия должна отвести вооружение

Посольство США в Украине призвало Россию отвести вооружение в соответствии с Минскими договоренностями после трагической смерти 15-летней школьницы вблизи Торецкого.

Об этом представители дипмиссии сообщили на официальной странице в Twitter.

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Из-за войны России против Украины продолжают гибнуть мирные люди – так вчера из-за беспорядочного обстрела погибла во дворе у своей бабушки Дарья Каземирова, которой только исполнилось 15 лет. Россия должна отвести вооружение и выполнять Минские договоренности,

– говорится в сообщении.

Добавим, что 15-летняя школьница Дарья была настоящей украинской патриоткой. В частности, на своей странице в Facebook девочка публиковала фото с национальной символикой.

Напомним, в понедельник, 28 мая, в оккупированном поселке Железный вблизи Торецкого вследствие попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дарья Каземирова. Совсем недавно, 25 мая, она отпраздновала свой день рождения.