20:43
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

Посольство США отреагировало на гибель школьницы на Донбассе: Россия должна отвести вооружение

125 Читати новину українською
В ведомстве отметили: из-за войны России против Украины продолжают гибнуть люди
В ведомстве отметили: из-за войны России против Украины продолжают гибнуть люди / Фото из социальных сетей

Посольство США в Украине призвало Россию отвести вооружение в соответствии с Минскими договоренностями после трагической смерти 15-летней школьницы вблизи Торецкого.

Об этом представители дипмиссии сообщили на официальной странице в Twitter.

Читайте также: "Двери открываю, а там она", – родственники погибшей девочки на Донбассе рассказали о трагедии

Из-за войны России против Украины продолжают гибнуть мирные люди – так вчера из-за беспорядочного обстрела погибла во дворе у своей бабушки Дарья Каземирова, которой только исполнилось 15 лет. Россия должна отвести вооружение и выполнять Минские договоренности,
– говорится в сообщении.

Добавим, что 15-летняя школьница Дарья была настоящей украинской патриоткой. В частности, на своей странице в Facebook девочка публиковала фото с национальной символикой.

Напомним, в понедельник, 28 мая, в оккупированном поселке Железный вблизи Торецкого вследствие попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дарья Каземирова. Совсем недавно, 25 мая, она отпраздновала свой день рождения.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Дети Жертвы Несовершеннолетние
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чем Украина Европу
сегодня, 20:02 Чем Украина Европу "кормит": победы украинского экспорта
Яніна Ткачук 145
Наличный курс валют 29 мая: евро обвалился еще больше
сегодня, 19:30 Наличный курс валют 29 мая: евро обвалился еще больше
146
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сегодня, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 857
5 суперидей для июньского отдыха в Украине
сегодня, 16:04 5 суперидей для июньского отдыха в Украине
Настя Сукач 151
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сегодня, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 4552
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук