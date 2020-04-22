Посреди дня в центре Львова застрелили мужчину

В центре Львова неизвестные убили нелегального валютчика. Полиция ввела в городе и по всей области план перехвата "сирена".

Инцидент произошел около 10 утра на улице Академика Павлова в центре Львова, сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

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По данным правоохранителей, нападавших было несколько. Вооруженные злоумышленники напали на двух львовян. 49-летний мужчина погиб на месте. Убийцы с места преступления скрылись, вероятно, на автомобиле Ford Mondeo светло-серого или серебристого цвета.

Полиция ввела в городе и по всей области план перехвата "сирена". На всех выездах со Львова вооруженные полицейские проверяют все подозрительные автомобили.