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Посреди ночи масштабная авария произошла в Киеве

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Ночью на 3 августа в Киеве на проспекте Победы произошло ДТП с участием сразу 4 автомобилей. Сначала столкнулись Chery Amulet, Skoda и ВАЗ, а затем, не заметив аварии, к ним присоединился еще и Chevrolet.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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"Изначально столкнулись Amulet, Skoda и ВАЗ. Через 5 минут, водитель Chevrolet не заметив аварии на полном ходу "припечатал" ВАЗ в Amulet и остановился через 150 метров", – отмечают журналисты.

По их словам, чудом обошлось без пострадавших.

На месте работали патрульная полиция и медики.

Добавим, что в результате ДТП, несмотря на ночное время, на проспекте Победы образовалась пробка.

"Видимость на этом участке очень плохая, а освещение слабое", – подчеркивается в посте.

Напомним, 1 августа в Оболонском районе Киева на одном из перекрестков столкнулись два легковых автомобиля BMW и Opel. В результате оба водителя госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Теги: Новости Украины Новости Киева Фотоновости Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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