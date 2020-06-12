Из-за распространения коронавируса и его влияния на экономику, большинство бизнесменов пересматривают свои инвестиционные планы и стратегии на будущее. Вопрос, какую сферу выбрать, чтобы вложения оказались максимально эффективными, а риск минимальным, остается для многих открытым.

Пандемия затронула практически все сферы нашей жизни, целые отрасли бизнеса находятся под угрозой банкротства. Даже после того, как короновирус будет приостановлен, риск повторных волн эпидемий останется. Отлично, если правительство сделает выводы и выполнит определенные шаги, чтобы обезопасить граждан и их бизнесы от повторения текущей ситуации. Но будем объективными реалистами, в украинских условиях, желательно позаботиться о себе самостоятельно, и не надеяться на помощь со стороны.

Еда и напитки – всегда будут тратами №1 в бюджете украинцев.

Мы поговорили с Алексеем Тарнопольским, владельцем компании Gemini Espresso, украинского производителя свежеобжаренного кофе. За 21 год работы под его руководством компания с минимальными потерями преодолела 3 кризиса (2008, 2014 годах и нынешний в 2020 году), кроме того продолжает активно развиваться и укреплять свою позицию на национальном рынке натурального кофе.

"Нестабильность украинской экономики – обычное явление, которое приходится учитывать предпринимателям. Поэтому для инвестиций я бы рекомендовал рассматривать отрасли, связанные с продуктами питания или напитками. Вкусная еда, которая несет удовольствие и радость – последнее, от чего откажутся люди. Например, доля потребления натурального кофе в Украине стабильно увеличивается каждый год, 2020 год в этом не исключение", – говорит Алексей.

"Новый вирус изменил много, в том числе, потребительские привычки, но не отношения к хорошему кофе. По нашим продажам уже сейчас видно, что аудитория, которая пила качественный натуральный кофе, не готова отказываться от своих привычек. Позволить себе потратить 30-50 грн на капучино еще в рамках допустимого лимита украинского кофемана, и пока это будет оставаться так, его кофейные предпочтения не изменятся. Спустя 2 недели ослабления, можно говорить о постепенном возврате к докарантинному уровню потребления, а кофе формата "с собой" стал еще более популярным".

Как стартовать с кофейным бизнесом и сделать его прибыльным

О том, что кофе это – высокомаржинальный продукт знают многие. Продавая кофе конечному потребителю, можно заработать в 5-10 кратном размере, а для этого необходимо поддерживать стабильное высокое качество напитков. Клиенты к такому быстро привыкают и обязательно вернутся в заведение за очередной порцией.

На сегодняшний день существует масса вариантов, как начать кофейный бизнес с минимальными затратами. Приведем 3 самых популярных:

1. Установить автоматическое кофейное оборудование на уже имеющейся базе (заправка, магазин у дома, салон красоты и тп.). Кофемашины по типу WMF не требуют специально обученного персонала для приготовления качественного напитка.

2. Открыть собственную кофейню формата To-Go.

3. Приобрести франшизу кофейни под известным именем и сильной поддержкой.

Открывая или расширяя свой бизнес в индустрии кофе (хотя это правило касается всех сфер), тщательно выбирайте партнеров. Ориентируйтесь на их опыт, профессионализм и репутациию, ознакомьтесь с отзывами о сотрудничестве. Тогда первые шаги станут менее рискованными, от вас потребуется только правильно выбрать локацию с высокой проходимостью для открытия кофейни. Специалисты Gemini Espresso помогут верно подобрать оборудование, настроить его, обучат персонал и, конечно, обеспечат натуральным свежеобжаренными зерном.

"Мы рассчитываем, что экономика быстро восстановится. Многие заведения, к сожалению, не пережили кризис (элементарно не хватило запаса прочности на 2 месяца карантина и упавшего спроса) и оставили широкое "поле" для новых инвестиций. Мы понимаем всю тяжесть ситуации, поэтому приняли решение поддержать малых предпринимателей, и окрыли программу с отсрочкой платежа за кофе до следующей поставки.

Заранее понимая, что на период карантина могут возникнуть перебои с поставками кофемашин, компания позаботилась, чтобы все виды техники были в наличие на складе. Поэтому на ближайшие 3 месяца готовы помочь новым предпринимателям с открытием кофейного бизнеса", – отмечает Алексей Тарнопольский.

Учитывая сложившийся экономический климат, вкладывая в новый бизнес, выбирайте рынки с высоким спросом в отрасли с быстрым возвратом инвестиций и низким порогом входа. Существует ряд рынков, например как, продукты питания и напитки, которые не подвержены критичному падению спроса, независимо от сложности жизненных обстоятельств.