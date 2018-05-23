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Пост ценителям кофе, – Супрун рассказала о напитке с точки зрения медицины

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Кофе: вред и польза от напитка
Кофе: вред и польза от напитка / unsplash.com

Когда нужен заряд бодрости и энергии – большинство людей сразу вспоминает чашки ароматного кофе. Но чтобы кофе не причинил вреда здоровью, стоит следить за количеством выпитого напитка и временем потребления.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

Сколько кофе можно пить? Супрун привела данные Европейского ведомства по безопасности пищевых продуктов, которое официально рекомендует потреблять не более 400 мг кофеина в день, и не превышать дозу 200 мг за один раз.

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Чашка американо содержит 154 мг кофеина
Одно эспрессо содержит 77 мг кофеина

Не стоит преувеличивать дозу более 1-2 чашек в день. Чрезмерное потребление кофе может ухудшить самочувствие: возникает боль в желудке или печени, ускоряется сердцебиение, потеют ладони, ухудшается сон и возникает чувство тревоги.

via GIPHY

Можно ли добавлять в кофе сливки и сахар? По словам и.о. министра здравоохранения, добавление к кофе большого количества сливок и сахара увеличивает калорийность и жирность напитка, а это уменьшает пользу кофе в несколько раз.

Каждый человек имеет собственную чувствительность к кофеину – кто-то его обезвреживает быстро, и на них "кофе не действует", а кто-то – очень медленно. Кроме этого, есть генетическая предрасположенность чувствовать тревожность из-за потребления кофеина. У некоторых людей от кофе может болеть желудок, а заядлые кофеманы развили нечувствительность к действию кофеина,
– пояснила Ульяна Супрун.

Прежде всего, стоит опираться на свои ощущения от кофе – если вам от него становится плохо или возникает зависимость – стоит ограничить потребление.

Кому не стоит употреблять кофе? Медики рекомендуют воздерживаться от кофе беременным женщинам, пожилым людям, людям с гипертензией и нарушениями сна, а также тем, у кого есть проблемы желудочно-кишечного тракта и сильный стресс.

via GIPHY

Если вы прекратили пить кофе, из-за привыкания к порции кофеина вы можете испытывать головную боль, усталость и раздражительность. А все потому, что мозг стал склонным более к торможению, чем к возбуждению. Ведь кофеин действует как стимулятор нервной системы.

"Если вам нужно работать всю ночь, то попробуйте выпить кофе и сразу подремать 15-20 минут. Отдых уменьшит количество аденозиновых рецепторов в мозге, и кофе будет проще вас взбодрить, не причинив вреда", – добавила Супрун.

Как кофеин влияет на работу организма человека – видео

 

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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