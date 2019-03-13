13:04
13 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россию держат за забором. Чеченский Волдеморт
      Вєсті Кремля
      20:57, 12 марта
      Вести.UA: Куда спешил Порошенко. За что Черновол получила орден
      Вєсті.UA
      19:50, 12 марта
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Постановление об отмене закона о сохранении пошлины на вывоз лома не имеет достаточно фактажа

      10 Читати новину українською
      Металлолом
      Металлолом / westmettrade.com

      В постановлении об отмене решения Верховной Рады о сохранении экспортных пошлин на вывоз металлолома из Украины нет конкретных примеров нарушений при голосовании, которые якобы были допущены.

      Об этом говорится в заключении регламентного комитета, опубликованном на сайте Верховной Рады.

      "Комитет отметил, что в пояснительной записке к поданному проекту Постановления (реестр. № 9474-П1) не приведено ни одного конкретного примера нарушений Регламента Верховной Рады Украины при рассмотрении и голосовании этого законопроекта", – говорится в документе.

      Напомним, что речь идет о голосовании за законопроект, который продолжит экспортную пошлину на вывоз стратегического сырья из Украины за границу. Несмотря на положительное влияние законопроекта на экономику Украины, и голосование Верховной Рады за продление действия пошлины, в зале было зарегистрировано постановление об отмене данного решения.

      Согласно оценкам экспертов, отмена пошлины приведет к потере около 30 тысяч рабочих мест в Украине, бесконтрольному вывозу металлолома в непризнанное Приднестровье и Турцию, как собственно и происходило до введения пошлин. Также, до введения пошлины, ряд отечественных заводов останавливался из-за острого дефицита металлолома.

      В документе также отмечается, что в комитет поступило письмо от президента объединения предприятий "Укрметаллургпром" Каленкова А.Ф. и председателя Федерации металлургов Украины Беленького С.Л., в котором авторы письма просят комитет рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения отклонить проект постановления об отмене голосования.

      blog_ava
      "Газманов провалился под сцену": в сети распространяют фейковое видео
      сегодня
      1696
      Теги: Пошлина Металургия
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Приречене перемир'я: терористи готуються до кривавих боїв
      сегодня , 12:00 Приречене перемир'я: терористи готуються до кривавих боїв
      Олексій Чибісов 608
      В ЕС, НАТО или снова к России: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 11:17 В ЕС, НАТО или снова к России: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 1258
      Церква йде у школу: чи читатимуть діти "Отче наш"?
      сегодня , 08:40 Церква йде у школу: чи читатимуть діти "Отче наш"?
      Наталія Лебідь 1013
      Война – как лотерея: поймал шанс – бери взятки, воруй, живи, как хочется
      12 марта , 22:00 Война – как лотерея: поймал шанс – бери взятки, воруй, живи, как хочется
      Ольга Черненко 844
      Быть ли объединению православной и греко-католической церквей
      12 марта , 21:00 Быть ли объединению православной и греко-католической церквей
      642
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук