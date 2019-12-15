"Поставить их к стене": Грета Тунберг вляпалась в громкий скандал из-за резкого высказывания

Известная шведская экоактивистка в своей речи заявила, что "мировых лидеров следует поставить к стене". Это восприняли как угрозу расстрелов. Девочка поспешила объяснить свои громкие призывы.

Заявление Тунберг вызвало большой резонанс. Неоднозначное заявление Тунберг сделала на экопротесте в Турине, посвященном саммиту Рамочной конвенции ООН об изменении климата, передает BBC Украина.

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Мировые лидеры продолжают избегать ответственности, но мы должны сделать так, чтобы они не могли этого делать. Мы позаботимся о том, чтобы поставить их к стене, и они вынуждены будут выполнять свою работу, чтобы защитить наше будущее,

– сказала девочка.

Она выразила тревогу, что саммит ООН сам по себе не приведет к каким-либо адекватным действиям политиков в сфере охраны окружающей среды. Поэтому призвала давить на политиков, чтобы те отвечали за свои поступки.

Интересно! Во многих языках выражение "поставить к стене" означает расстрел, поэтому Тунберг пришлось объяснять, что она имела в виду совсем не это.

"Вчера я сказала, что мы должны заставлять наших лидеров нести ответственность и, к сожалению, произнесла "поставить их к стенке". Это шведское выражение, которое означает привлечь кого-то к ответственности. Вот что случается, когда ты импровизируешь во время речей на другом языке", – объяснила она в твиттере.

Yesterday I said we must hold our leaders accountable and unfortunately said “put them against the wall”. That’s Swenglish: “att ställa någon mot väggen” (to put someone against the wall) means to hold someone accountable.

That’s what happens when you... (1/2) — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

... improvise speeches in a second language.

But of course I apologise if anyone misunderstood this. I can not enough express the fact that I - as well as the entire school strike movement- are against any possible form of violence. It goes without saying but I say it anyway. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

Тунберг также извинилась перед всеми, кто понял ее слова неправильно, и добавила: она выступает против любых форм насилия.

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