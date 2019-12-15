15:15
15 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019

      "Поставить их к стене": Грета Тунберг вляпалась в громкий скандал из-за резкого высказывания

      64 Читати новину українською
      Грета Тунберг / Getty images

      Известная шведская экоактивистка в своей речи заявила, что "мировых лидеров следует поставить к стене". Это восприняли как угрозу расстрелов. Девочка поспешила объяснить свои громкие призывы.

      Заявление Тунберг вызвало большой резонанс. Неоднозначное заявление Тунберг сделала на экопротесте в Турине, посвященном саммиту Рамочной конвенции ООН об изменении климата, передает BBC Украина.

      Смотрите также: Президент Бразилии обозвал Грету Тунберг "соплячкой"

      Мировые лидеры продолжают избегать ответственности, но мы должны сделать так, чтобы они не могли этого делать. Мы позаботимся о том, чтобы поставить их к стене, и они вынуждены будут выполнять свою работу, чтобы защитить наше будущее,
      – сказала девочка.

      Она выразила тревогу, что саммит ООН сам по себе не приведет к каким-либо адекватным действиям политиков в сфере охраны окружающей среды. Поэтому призвала давить на политиков, чтобы те отвечали за свои поступки.

      Интересно! Во многих языках выражение "поставить к стене" означает расстрел, поэтому Тунберг пришлось объяснять, что она имела в виду совсем не это.

      "Вчера я сказала, что мы должны заставлять наших лидеров нести ответственность и, к сожалению, произнесла "поставить их к стенке". Это шведское выражение, которое означает привлечь кого-то к ответственности. Вот что случается, когда ты импровизируешь во время речей на другом языке", – объяснила она в твиттере.

      Тунберг также извинилась перед всеми, кто понял ее слова неправильно, и добавила: она выступает против любых форм насилия.

      Кто такая Грета Тунберг: у нас есть биография юной экоактивистки, чье имя прогремело на весь мир

      Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      сегодня
      10541
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Скандал ООН Экология Грета Тунберг
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:03 Хитрый Путин и волна протестов: топ событий, изменивших мир в 2019 году
      Анатолій Максимов 502
      сегодня , 13:51 "Приватбанк" не вернут Коломойскому? Что означает новая инициатива Кабмина
      Ярослав Голобородько 414
      сегодня , 08:46 Новый год 2020: лучшие елки мира
      202
      сегодня , 08:00 Сергей Вовк: скандалы и громкие дела судьи, который посадил под стражу Антоненко и Кузьменко
      Северин Трач 794
      14 декабря , 19:00 Жара, в твоей машине цинк, тело разлагается, – командир Варакин о потерях и достижениях на войне
      Повернись живим 2231
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук