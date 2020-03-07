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      Поставки воды в Крым – одно из условий Путина для завершения войны на Донбассе, – СМИ

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      Журналист Юрий Бутусов заявляет, что поставки воды в Крым – одно из условий для завершения войны на Донбассе, которую во время встречи в нормандском формате высказал Владимир Путин. Впоследствии в телефонном разговоре 14 февраля Путин якобы еще раз потребовал у Владимира Зеленского включить этот пункт как одно из условий договоренностей.

      Именно поэтому сначала глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а затем премьер-министр Денис Шмыгаль заявили о намерении подать воду в Крым, заявляет Юрий Бутусов со ссылкой на источники издания "Цензор.НЕТ".

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      Это проверка общественного мнения. Офис Президента Украины изучает, готово ли украинское общество пойти на такие уступки Путину, и может поставка воды в Крым стать темой для договоренностей с Россией,
      – объясняет журналист.

      Он убежден, что договоренность с Путиным по поставкам воды в Крым может быть большой ошибкой Владимира Путина. Прежде всего за то, что вопрос воды в Крыму никоим образом не касается завершения войны на Донбассе.

      "Ранее и сам президент озвучивал стратегию решения сначала проблемы Донбасса, а уже тогда Крыма. В этих вопросах разные международно-правовые ситуации и различные пакеты санкций", - подчеркнул Юрий Бутусов.

      Что о таких договоренностях говорят во власти?Ранее вопрос о том, является ли поставка воды в Крым условием России для дальнейших переговоров, задавали министру иностранных дел Дмитрию Кулебе. Тот лишь сказал, что в переговорах с россиянами стоит быть осторожнее с такими темами, потому что, мол, такие вопросы "могут оказать агрессору повод к негативным действиям".

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      Проблемы с поставкой воды в Крым: кратко

      До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде. Ее подавали через 400-километровый Северо-Крымский канал, однако после аннексии Украина водоснабжение прекратила.

      Кризис с водой в Крыму наступил в 2018 году. Тогда полуостров накрыла сильная засуха. В частности, пересохла одна из крупнейших рек Крыма – Биюк-Карасу. Из-за недостатка пресной воды почвы на полуострове становятся засоленными и неплодородными. А в январе 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что положение с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.

      В этом вопросе украинский политикум и общество разделились на два лагеря: одни говорят, что Украина должна обеспечить своих граждан на оккупированной территории водой, другие – что это лишь поможет оккупантам хорошо чувствовать себя на оккупированной ими территории.

      На следующий день после смены Кабинета министров вновь назначенные премьер Денис Шмигаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявили, что поставки воды в Крым – это не торговля с оккупантом, а "помощь украинцам". Впрочем затем оба заверили, что новое правительство не собирается пускать днепровскую воду в оккупированный полуостров.

      Полнолуние в марте 2020: дата
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Денис Шмыгаль Новое правительство Шмыгаля Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Война на Донбассе Владимир Зеленский Вода в Крыму Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики
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