По мнению правоохранителей, нелегальный экспорт организовали чиновники этого госучреждения, а также руководители нескольких коммерческих структур. О том, что у каждого из них провели обыски, сообщили 22 октября.

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Также обеспечивали вертолеты

Служба безопасности установила, что для незаконного сбыта военной продукции, злоумышленники наладили контакты с военно-промышленным комплексом России. Кроме этого, они сотрудничали со страной Восточной Азии, однако какой именно – неизвестно.

Эти люди якобы поставляли запчасти для российских боевых самолетов. В частности, они переправляли через границу части истребителей Миг-29, Су-27 и Су-30. Кроме этого, разрабатывали составляющие ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых вертолетов Ми-35.

Что нашли во время обысков

Следователи обыскивали помещения и места работы фигурантов. Они там обнаружили:

большое количество частей авиации, которые подготовили к экспорту;

черновую бухгалтерию;

электронные носители информации, с подтверждением противоправной деятельности.

Обыски из-за продажи деталей истребителей в Россию / Фото СБУ Харьковщины

Что грозит за такое преступление

Правоохранители расследуют этот случай по 2 статьям Уголовного кодекса. Одна из них – о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Максимальное наказание по ней – 3 года тюрьмы.

Также такое преступление считают присвоением имущества путем злоупотребления служебным положением, которое совершила группа лиц. Максимальное наказание за это – от 3 до 8 лет тюрьмы.